Angiola: “Piano straordinario per il rilancio del centro storico”. E annuncia un bando per fare musica e cultura tutto l’anno”

Il candidato sindaco di Foggia per una coalizione di una lista civica, Nunzio Angiola, ha parlato ad oltre 400 persone ieri presenti nonostante la pioggia all’inaugurazione del comitato centrale di corso Roma e toccando tanti temi importanti. Angiola ha annunciato un nuovo impegno per il rilancio di un settore in difficoltà e di una zona di Foggia in stato di abbandono.

“Faremo, subito dopo l’insediamento a Palazzo di Città, un bando per creare un cartellone di eventi che duri tutto l’anno supportando chi vorrà fare musica e spettacolo, consultando tutti coloro che sono impegnati su questo fronte. Recupereremo la centralità del capoluogo duano richiamando gente anche al di fuori della provincia, portando maggiore vitalità e, soprattutto, clienti nei ristoranti, pizzerie e locali notturni della città. Abbiamo studiato un piano che porterà vantaggi a tutti senza particolari sbilanciamenti economici. Inoltre, ci sarà subito un intervento di riqualificazione di alcune zone del centro storico, un tempo punto di riferimento della movida foggiana. Sarà garantita la presenza della polizia locale nelle ore serali ed il rispetto delle zone pedonali con una stretta senza precedenti. Il centro storico dovrà tornare ad essere uno spazio vivibile per tutti, incentivando la riapertura di botteghe e locali. Faremo tutto rapidamente in modo da essere pronti alla sfida di Lucera Capitale della Cultura italiana, per cui faremo il tifo”.

Intanto, ieri sera è stato inaugurato in corso Roma il comitato centrale del candidato sindaco alla presenza di oltre 400 persone, una grande partecipazione che testimonia la voglia di cambiamento dei foggiani.