Giustiziato alla periferia di Cerignola, forse un regolamento di conti. Polizia indaga sull’omicidio Di Benedetto

Indagini serrate per fare luce sull’omicidio di Matteo Di Benedetto (in foto), 29enne di Cerignola vittima di agguato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Ricoverato a San Giovanni Rotondo, il giovane è deceduto dopo un giorno di agonia.

I killer, forse due, avrebbero avvicinato Di Benedetto in una zona periferica della città esplodendo colpi d’arma da fuoco letali mentre la vittima era a bordo di un’auto. Al momento gli inquirenti non escludono nulla: dai futili motivi fino al regolamento dei conti nel mondo della criminalità cerignolana e della Bat, con un’attenzione particolare sul territorio di Margherita di Savoia.

L’ultimo omicidio a Cerignola risale ad oltre tre anni fa: a fine luglio del 2020 venne ammazzato il 49enne Cataldo Cirulli, un omicidio efferato al momento irrisolto. Poi più nulla anche perché la malavita cerignolana tende a risolvere diversamente le questioni e a sparare il meno possibile per non attirare l’attenzione dello Stato.

L’anno scorso ci fu l’omicidio dei due Cirillo, padre e figlio, per cui è a processo Giuseppe Rendina ma si tratta di una vicenda che fa storia a sé, verificatasi in aperta campagna e sfociata nel sangue per presunti debiti non saldati.

Sulla morte di Di Benedetto – che aveva alcuni precedenti ed era sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg – indaga la Polizia di Stato. Si spera nella videosorveglianza.