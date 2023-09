Il “Colosseo Sipontino” aggiudicato ad un privato. Valente: “Comune snobba finanziamenti fino a un milione di euro”

“Un prezioso frammento della nostra storia, noto come il ‘colosseo’ sipontino, è stato messo all’asta, come avevo già segnalato oltre un mese fa”. Lo riferisce la consigliera comunale di opposizione al Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente.

“La notizia attuale è, però, che l’asta si è conclusa con la sua aggiudicazione ad un privato. Questo significa che una parte del nostro patrimonio è ora al di fuori del controllo pubblico, abbandonata ad un destino incerto, e le prospettive di preservarlo e renderlo accessibile sono gravemente compromesse.La storia di una città è un tesoro inestimabile, un patrimonio di conoscenza e cultura che dovrebbe essere custodito con impegno e passione per le generazioni future. L’anfiteatro di Siponto, che giace sotto i ruderi della Masseria Garzia, rappresenta una straordinaria opportunità di rinascita per Manfredonia. Eppure, rischia di andare persa. Io ci spero ancora nell’intervento della Soprintendenza per far valere il diritto di prelazione ed è incredibile come in questa ennesima paradossale vicenda mi sia ritrovata da sola, lottando per preservare la nostra storia”.

Valente ricorda che “in tutte queste settimane trascorse dall’annuncio dell’asta, infatti, non è stata pronunciata una sola parola né dal sindaco né dal resto dell’amministrazione. Potreste pensare che, negli ultimi tempi, siano stati troppo occupati a conservare le proprie poltrone. Ma il problema è ancora più grave, poiché l’amministrazione comunale di Manfredonia non figura nemmeno tra i 75 Comuni pugliesi che hanno partecipato all’opportunità offerta dall’Avviso Smart-In della Regione Puglia, scaduto lo scorso 4 agosto, per ottenere finanziamenti fino a un milione di euro, finalizzati a interventi di valorizzazione di aree e parchi archeologici. Una preziosissima opportunità per la nostra città incredibilmente sfumata e l’ennesima prova del vuoto totale di idee e progettualità da parte di chi ci amministra.

Come è possibile che chi ci rappresenta si sia dimostrato totalmente indifferente a questa incredibile opportunità? Come è possibile che, nonostante i miei appelli al sindaco per informarlo dell'asta, non abbia mostrato alcun interesse per il nostro anfiteatro sipontino? Purtroppo non vedo uomini d'azione al comando. Vedo solo 'chiacchiere e distintivo', come recitavano in un film. Anzi, a Manfredonia vedo solo chiacchiere. Quante opportunità perse. Peccato".