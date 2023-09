Innovazione green nel Foggiano, inaugurazione di “Kmetroverde”. Previste 300 assunzioni

Appuntamento da non perdere, quello del 21 settembre 2023, alle ore 9.30, con il Convegno dal titolo: “Le Comunità Energetiche e l’Autoproduzione” presso la sede di “KMETROVERDE, Polo Tecnologico per l’economia circolare e le fonti rinnovabili”, in Via Ordona snc – Borgo Cervaro (Fg).

Un evento di rilevanza nazionale sui temi dell’Energia, fortemente voluto da Sistemi Energetici SpA, società specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione d’impianti nel settore delle Fonti Rinnovabili oltre che nella produzione di energia elettrica da Fonte Rinnovabile, e Tonucci & Partners, studio legale che offre servizi di altissima qualità in ambito legale e fiscale, con il patrocinio del Comune di Foggia, Provincia di Foggia e Regione Puglia.

Ad aprire i lavori del Convegno sarà Gianluca Bocchino di Tonucci & Partners, cui seguiranno gli indirizzi di saluto delle istituzioni: Raffaele Piemontese, Vice Presidente e Ass. Bilancio Regione Puglia; Giuseppe Nobiletti, Presidente Provincia di Foggia; Lorenzo Lo Muzio, Rettore Università degli Studi di Foggia; Vincenzo Cardellicchio, Commissario Comune di Foggia

La conduzione della Tavola rotonda è stata affidata a Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dip. Sviluppo Economico della Regione Puglia che modererà gli interventi di: Paolo Arrigoni, Presidente del Gestore dei Servizi Energetici (GSE); Enrico Maria Carlini, Responsabile Pianificazione del Sistema Elettrico di Terna; Stefano Lucarini, Tonucci & Partners.

L’occasione sarà propizia per affrontare un tema di stringente attualità che riguarda tutti, ovvero le Comunità Energetiche, nuovi soggetti giuridici basati sulla partecipazione volontaria d’imprese, persone fisiche ed Amministrazioni Comunali, che attraverso la produzione di energia collettiva mira a creare benefici ambientali, economici e sociali, favorendo il processo di transizione energetica del Paese. Attraverso le recenti disposizioni di legge sull’Autoproduzione energetica, le imprese potranno disporre di strumenti di facilitazione nella produzione e nel consumo di energia da fonti rinnovabili, con un sensibile abbattimento dei costi.

“L’Italia è tra le prime nazioni europee ad aver recepito la disciplina della Direttiva RED II rendendo possibili forme di autoconsumo collettivo quali, appunto, le CER (comunità energetiche rinnovabili), così favorendo una transizione energetica partecipata da privati cittadini, PMI ed enti locali ed un progressivo cambio del paradigma del sistema elettrico. E’ fondamentale evitare di vanificare questo vantaggio a causa d’inutili ritardi amministrativi, considerato anche il grande entusiasmo già manifestato dal mercato, e dagli operatori sia pubblici sia privati” è quanto asserisce Stefano Lucarini, Responsabile del Dipartimento Energy ed Equity partner di TONUCCI&PARTNERS.

Il Convegno poi si avvierà alle conclusioni con la presentazione del Polo Tecnologico da parte del padrone di casa, Marcello Salvatori, e di Antonio de Vito, Direttore di Puglia Sviluppo S.p.A, che illustrerà le opportunità di finanziamento per le imprese interessate a costituire una Comunità energetica.

La giornata avrà anche un altro momento di grande rilevanza: l’inaugurazione del KMETROVERDE, Polo Tecnologico per l’Economia Circolare e le fonti rinnovabili. Sistemi Energetici S.p.A. ha iniziato un’importante opera di riqualificazione industriale avviata circa 3 anni fa, a partire dall’acquisizione di un imponente complesso industriale dismesso, qual è il compendio delle Ex-Ferrovie dello Stato, situato a Borgo Cervaro, che si estende per circa 200.000 m2 , di cui 47.000 m 2 costituiti da fabbricati industriali ed uffici dismessi.

“Tutto il mondo della Sistemi Energetici S.p.A., storicamente impegnata sui temi green dell’economia, ha trovato la sua sintesi e piena realizzazione nel nascente KMETROVERDE, il cui nome testimonia la sua primaria vocazione ambientale oltre alla sua estensione che raggiunge in lunghezza poco più di un 1 km” ha affermato l’ing. Marcello Salvatori, Amministratore Unico della S.p.A. che, inseguendo un sogno, ha dato vita ad una realtà industriale che impiega oggi circa 70 persone, che diventeranno circa 300 quando il Polo Tecnologico lavorerà a pieno regime.

Sistemi Energetici ha posto sempre grande attenzione al tema della ricerca e dell’innovazione, allacciando rapporti di collaborazione con diverse Università italiane, al fine di promuovere le migliori e più avanzate tecnologie nei settori economici della green economy.

Tra i diversi progetti previsti nel Polo Tecnologico di Borgo Cervaro una menzione particolare va a SPAZIO FORMA, per la produzione di componentistica di impianti a biogas e biometano; a SPAZIO LAB, per la realizzazione di un laboratorio e di un centro di ricerca e sviluppo prototipale; a SPAZIO VENTO, per la realizzazione di un reparto per la manutenzione di moltiplicatori di giri di aerogeneratori.

Questi progetti hanno trovato il sostegno della Regione Puglia, attraverso il Programma Integrato di agevolazioni (PIA) del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, con la fase d’istruzione del Progetto affidata a Puglia Sviluppo SpA. Si tratta di una operazione cofinanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Puglia POR Puglia 2014 – 2020 ‘Il futuro alla portata di tutti’.

Nel Polo Tecnologico verrà inoltre realizzato un impianto di produzione di biocombustibile avanzato, il biometano, con 2 linee di produzione che andranno a trattare diverse matrici organiche attraverso la digestione anaerobica (SPAZIO BIO). Altri progetti sono stati ammessi in graduatoria con finanziamenti PNRR per il riciclo ed il recupero della materia dai RAEE, con impianti di riciclo dei pannelli fotovoltaici. KMETROVERDE è un’iniziativa industriale che darà grande impulso all’economia dell’intera provincia di Foggia, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro e favorendo la nascita di nuove possibilità nel campo dei settori emergenti dell’attività industriale.