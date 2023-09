Fattoria didattica a Foggia, pony e merende contadine per i più piccoli. Il sogno di Coldiretti: cambiare le abitudini

Una fattoria didattica in città per l’educazione alimentare e ambientale dei bambini, con pony, merende contadine e giochi all’aria aperta, per dare il via all’agrididattica in occasione del ritorno a scuola.

L’iniziativa è di Coldiretti Puglia che in via Lenotti 61 a Foggia apre una fattoria didattica in città con i bambini delle scuole elementari che sono stati impegnati in percorsi di sport, salute e cibo, in linea con il progetto “Educazione alla Campagna Amica” che vede la collaborazione di Coldiretti con le scuole che dura da oltre 20 anni, a contatto con la ricchezza e la diversità dell’agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi ma anche, e soprattutto, per fa conoscere il ruolo dell’agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l’amore per la terra.

L’obiettivo è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abitudini. Intanto dallo scorso fine settimana ha riaperto il mercato contadino di Campagna Amica, una sorta di campagna in città dove è possibile acquistare verdure, olio, vino e prodotti lattocaseari rigorosamente a chilometro zero.