Navitremiti, avviato un prestigioso collegamento con la Portaerei USS Gerald R. Ford di Trieste

Navitremiti, leader nel settore marittimo nel collegamento tra le coste garganiche e le Isole Tremiti, è orgogliosa di annunciare che due delle sue motonavi, “Onda” e “Adriatic Princess Five”, stanno attualmente prestando servizio presso il porto di Trieste, garantendo un fondamentale collegamento terra-ferma per l’equipaggio e i passeggeri della prestigiosa portaerei USS Gerald R. Ford (CVN-78).

La USS Gerald R. Ford, una delle più avanzate portaerei nucleari della Marina degli Stati Uniti, è giunta a Trieste come parte di una missione diplomatica e di cooperazione internazionale. La nave è lunga oltre 300 metri e dispone di un vasto assortimento di aerei da combattimento, sistemi di difesa avanzati e un equipaggio altamente addestrato. La sua presenza in città è stata un evento di notevole importanza per Trieste e per l’Italia nel suo complesso.

Per assicurare che l’equipaggio e i passeggeri della USS Gerald R. Ford possano facilmente raggiungere la terra ferma durante il loro soggiorno a Trieste, Navitremiti ha messo a disposizione le sue due motonavi più moderne e affidabili, “Onda” e “Adriatic Princess Five”. Queste imbarcazioni, appositamente attrezzate per offrire un trasporto sicuro ed efficiente, garantiranno un collegamento rapido e senza intoppi tra la portaerei e i punti di interesse nella città.

Navitremiti è onorata di sostenere questa importante iniziativa, dimostrando il nostro impegno per la cooperazione internazionale e la fornitura di servizi di alta qualità nel settore marittimo. Il nostro obiettivo è garantire che l’equipaggio della USS Gerald R. Ford possa godere appieno della loro visita a Trieste e che questa missione sia coronata da successo. Per ulteriori informazioni su Navitremiti e i servizi offerti, si prega di visitare il nostro sito web all’indirizzo www.navitremiti.com.

Navitremiti è un’azienda leader nel settore marittimo nel collegamento tra le coste garganiche e le Isole Tremiti, che offre servizi di trasporto, logistica e assistenza in tutto il mondo. Con una vasta flotta di imbarcazioni moderne e personale altamente qualificato, Navitremiti è impegnata a fornire soluzioni innovative e affidabili per le esigenze di trasporto marittimo di oggi. Siamo orgogliosi di contribuire al successo delle operazioni marittime in tutto il mondo.