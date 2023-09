Comunali, il sottosegretario La Pietra per Di Mauro. “Candidato giusto. Foggia città di eccellenze agricole”

“Ho visto tante eccellenze in questa terra, dobbiamo cominciare a raccontarle, la Capitanata non ha solo aspetti negativi, ma prodotti di qualità esportati in tutto il mondo”.

Il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra accompagnato nel suo tour dai due parlamentare meloniani Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi ha visitato diverse realtà agricole e di trasformazione della provincia di Foggia per poi dedicare insieme ai consiglieri regionali Giannicola De Leonardis e Francesco Ventola la mattinata al candidato sindaco di Foggia del centrodestra unito Raffaele Di Mauro.

In prima fila per lui anche l’ex primo cittadino Paolo Agostinacchio. Tutti presenti i candidati consiglieri del partito della premier Giorgia Meloni, nei Fratelli d’Italia la competizione è altissima. Mirano alla sicura elezione al primo turno Gianni Di Lauro, Mario Giampietro, Gianni Perdonò, Claudio Amorese, Salvatore De Martino, Concetta Soragnese e le due new entries ritornate nel centrodestra Valerio Vinelli e Giuseppe Pertosa, salutati con grande entusiasmo da Di Mauro, che ha al suo fianco anche l’esperienza di Sario Masi e di Marco Trombetta, candidato tra gli azzurri.

“La candidatura di Raffaele Di Mauro nasce da una chiacchierata con Agostinacchio sulla identità. Noi non siamo nostalgici, la nostra è nostalgia del futuro. La giusta ripartenza del centrodestra doveva essere identitaria. Non siamo andati a pescare fuori dalla nostra identità. Raffaele era la perfetta sintesi di un centrodestra responsabile che quando ha voluto mettere dei punti li ha messi”, ha rimarcato La Salandra.