Sono pulite le liste di Nunzio Angiola, la Commissione Antimafia “promuove” i suoi candidati

“Abbiamo subito accolto l’invito della Commissione Parlamentare Antimafia di comunicare la lista dei nostri candidati e la risposta arrivata poco fa conferma che sono persone normali, perché essere soggetti senza pendenze penali o lontani da gruppi criminali per noi è una cosa normale, in quanto deve essere scontata. La forza della nostra azione politica è proprio nei candidati, la vera novità di questa campagna elettorale con le loro idee ed il loro coraggio di cambiamento”.

Nunzio Angiola, candidato sindaco di Foggia per una coalizione di Liste civiche rende noto di aver ricevuto la comunicazione da parte della presidente della Commissione Antimafia Colosimo riguardo la verifica dei candidati.

“L’esito per noi scontato, per altri invece potrebbe non esserlo a leggere i giornali dei giorni scorsi. Per quanto ci riguarda continuiamo ad incontrare gente parlando di cose concrete da realizzare”, conclude Angiola.