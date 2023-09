Parcheggi a Foggia, Gps: “È necessario rinnovare e adeguare gli abbonamenti rilasciati dal precedente gestore”

La società Gps informa tutti i possessori di un abbonamento o di un permesso residenti che è necessario provvedere alla riformulazione ed emissione degli stessi presso l’ufficio gestione della sosta sito in Corso Garibaldi 65. Come precedentemente annunciato tutti gli abbonamenti dovranno essere regolarizzati ai sensi di quanto previsto dal nuovo Regolamento della Sosta emanato dal Comune di Foggia. Si ricorda inoltre che dovranno essere nuovamente emessi anche tutti i titoli di sosta rilasciati in regime di esenzione.

Si invitano dunque tutti gli utenti a regolarizzare la loro posizione per non incorrere in sanzioni. L’ufficio di gestione della sosta sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30, il mercoledì dalle 08:30 alle 16:00. Tutte le informazioni sul servizio di sosta possono essere consultate sul sito foggiaparcheggi.it oppure scrivendo all’indirizzo mail: [email protected].