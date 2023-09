Inaugurazione anno scolastico all’ITET “Notarangelo-Rosati” di Foggia. “Ci attendono nuove sfide e soddisfazioni”

Un nuovo anno scolastico è iniziato per le studentesse e per gli studenti dell’ITET “Notarangelo-Rosati” di Foggia.

Un anno dedicato agli approfondimenti didattici, a progetti tematici e all’inclusione, con un occhio particolare alla prevenzione della dispersione scolastica e dell’abbandono. “La nostra priorità – spiegano dall’Istituto – è garantire il diritto allo studio di tutti gli allievi e delle allieve, così come sancito dalla Costituzione”.

“Da quasi una settimana – sottolinea la dirigente scolastica, Irene Patrizia Sasso (in foto) – aleggiano nell’aria nuovi progetti, impegni ed emozioni. Ed ecco ora gli ambienti del nostro Istituto che finalmente riaccolgono tutta la nostra comunità scolastica. L’obiettivo, anche per quest’anno, sarà quello di scrivere belle pagine di presente, ridisegnando con rinnovata energia il futuro, anche grazie a nuovi strumenti di inclusione e di riduzione dei divari. Ringrazio fin da ora il corpo docente e tutto il personale scolastico per la disponibilità, l’impegno e il senso di responsabilità; un grande in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti per questo nuovo periodo ricco di sfide e soddisfazioni. Buon anno scolastico 2023/2024, si riparte”.