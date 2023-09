Grande partecipazione per gli incontri di animazione territoriale del GAL Gargano

Ampia partecipazione ai primi incontri di animazione territoriale promossi dal GAL Gargano di Monte Sant’Angelo per la stesura della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 da candidare entro il 16 ottobre nell’ambito dell’Avviso Pubblico indetto dalla Regione Puglia.

Nei primi incontri svoltisi a Monte Sant’Angelo, Carpino e Vieste sono stati coinvolti oltre 100 stakeholder tra rappresentanti di istituzioni locali, imprenditori e componenti del partenariato societario del GAL per individuare gli ambiti tematici e gli interventi che dovranno essere alla base della Strategia per la nuova programmazione. La numerosa partecipazione e i tanti spunti venuti fuori dagli incontri svolti sono sintomo che forte è la reputazione costruita negli anni dal GAL Gargano per essere reale agenzia di sviluppo che rispetti il più possibile le esigenze e le aspettative del territorio.

“Siamo altamente soddisfatti di questa importante partecipazione da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali ma, ancora di più, da parte di chi su questo territorio ha deciso di accettare la scommessa di crederci e di investirci – dichiara il neo Presidente del GAL Stefania Bozzini – È a loro che volgiamo lo sguardo con attenzione affinché le nuove risorse finanziarie che saranno presto assegnate al GAL con l’approvazione della Strategia possano fungere da utile moltiplicatore economico ed occupazionale per tutti i 15 comuni dell’area GAL”, conclude Bozzini.

I prossimi incontri, il cui calendario completo è disponibile nell’apposita sezione “Leader 2023-2027” del sito istituzionale del GAL Gargano sono in programma il 12 settembre a San Nicandro Garganico (ore 17:30 ASP Zaccagnino), il 13 settembre alle Isole Tremiti (ore 10:30 Centro multifunzionale) ed a Rodi Garganico (ore 17:30 Arianna Club) ed il 14 settembre a San Marco in Lamis (ore 17:30 Laboratorio Artefacendo).