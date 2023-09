Nuovo look per Piazza IV Novembre a San Severo. Tutto pronto per la cerimonia d’inaugurazione

Venerdì 15 settembre 2023, alle ore 11 si terrà la cerimonia d’inaugurazione di Piazza IV novembre, i cui lavori di riqualificazione sono da poco terminati.

“La piazza – dichiarano il sindaco Francesco Miglio, il vicesindaco Salvatore Margiotta e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – è stata sottoposta ad un intervento importante di riqualificazione che ha avuto un importo complessivo di spesa di oltre 200mila euro. Si è provveduto a sostituire la vecchia pavimentazione, rovinata in più parti dal tempo e dalle radici degli alberi, e sono state piantumate nuove essenze arboree. Inoltre sono stati collocati nuovi giochi per i più piccoli e provveduto alla bituminazione dell’area circostante. Finalmente la piazza è ritornata fruibile in un quartiere assai popoloso a ridosso del centro storico cittadino”.