Comunali a Foggia, Mainiero e i suoi 100 cittadini al giorno. “Rappresento io la vera discontinuità”

Nei suoi due comitati del centro cittadino, via Lanza e corso Cairoli, Giuseppe Mainiero, candidato sindaco civico di Foggia, intende incontrare 100 persone al giorno e parlare con loro, ascoltare le loro istanze, i loro bisogni. Se è vero che, da un lato, l’ex meloniano toglie più di qualche voto a destra, captando il voto di opinione di chi è stato grillino e tutti i delusi della gestione Landella, dall’altro, dopo tanti attacchi al centrodestra, adesso è il momento di “sgonfiare” il campo largo, se l’obiettivo è il ballottaggio.

Con i cittadini parla della della governance “opaca” dei commissari straordinari. “L’abusivismo commerciale non è stato sfiorato, è più facile fare indagini sugli alberi genealogici”, dice riferendosi alle recenti polemiche sulle parentele.

È duro contro la coalizione di Maria Aida Episcopo: “Ci provano per la terza volta con un altro assessore dell’amministrazione Mongelli, Episcopo non viene da Marte. La mia parte politica era disastrosa, il centrodestra è da radere al suolo, a Foggia è commissariata anche la politica, non abbiamo dirigenti capaci per dire la loro, la dicono da Bari”.

Rivendica di essere stato fondatore a Foggia dei Fratelli d’Italia e candidato in An: “Ho lasciato un progetto di salute pubblica, aperto a chiunque. Ma il voto organizzato si è dileguato, le liste dei partiti vengono dai sindacati, dalle società in house, dagli enti pubblici. Foggia è ultima nelle classifiche perché ha una classe dirigente inadeguata. Ci si deve muovere fuori dai partiti e con i cittadini. Foggia ha bisogno di una cura molto forte, la proposta deve essere di radicale discontinuità, cambieremo il sistema delle partecipate. Amiu e Ataf invece saranno in campagna elettorale per la Episcopo”.

Varie idee per le società di servizi: “Credo di poter recuperare non meno di mezzo milione di euro, dalla riorganizzazione dell’ufficio del personale delle municipalizzate con una centralizzazione dei servizi e lasciando loro solo il core business. A che servono software house dedicate, 4 consulenti del lavoro, consulenti del bilancio e altri studi amministrativi? La mia idea è anche quella di internalizzare il sistema dei tributi. Oggi abbiamo 32 persone che ci costano 600mila euro anno. Ma nessuno dei partiti ci metterà mano, ci sono i loro referenti e parenti tra quei 32″.