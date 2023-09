Episcopo incassa il sostegno dei meridionalisti. “Abbiamo stessa visione strategica di Foggia”

A seguito delle dichiarazioni di apertura della coalizione del campo largo progressista ad accogliere tutti i soggetti politici, del mondo associativo e della società civile che vogliono contribuire al riscatto della comunità foggiana, si è svolto ieri, venerdì 8 settembre, un incontro della candidata a sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo con il gruppo dirigente cittadino, provinciale e candidati di Italia del Meridione, alla presenza del responsabile regionale di IdM, Antonio Buccoliero.

Nel corso dell’incontro i referenti di Italia del Meridione hanno posto in rilevo le priorità politiche della formazione che si affaccia nell’agone amministrativo per la prima volta in Puglia e che ha fatto proprie, per assonanze politiche e tematiche, le battaglie portate avanti sul territorio foggiano dall’associazione Capitanata.Neo guidata dal meridionalista Pasquale Cataneo. In particolare sono posti in rilievo negli interventi e nella discussione con i presenti e con la candidata Episcopo le seguenti tematiche politiche.

“Il no al Ddl Calderoli sull’autonomia differenziata che unitamente al meccanismo della spesa storica pone in netto svantaggio molti Comuni del Mezzogiorno, ed in particolare quello di Foggia, nella ripartizione delle risorse ordinarie e quindi nell’erogazione, quantitativa e qualitativa, dei servizi pubblici essenziali ai foggiani; l’attuale negativa tendenza dell’altrettanto iniqua ripartizione delle risorse straordinarie del Pnrr, accresce anche per Foggia l’ulteriore allargamento dei divari territoriali, di genere e generazionali, sia nel confronto Nord-Sud che nello stesso contesto regionale pugliese. In antitesi ai macrobiettivi del Next Generation EU; l’insicurezza e il progressivo spopolamento della Città di Foggia, avvenuto soprattutto negli ultimi 20/30 anni con l’emigrazione di circa 10.000 cittadini, soprattutto giovani e formati, l’aumento percentuale dei Neet (Not in Education, Employment or Training) e la regressione negli indicatori socio economici della comunità comunale e provinciale con la correlata collocazione ai margini delle graduatorie della qualità della vita”.

“La candidata Episcopo, alla quale vanno riconosciute professionalità, competenza e un profondo e radicato senso civico – riporta una nota stampa di Idm -, ha condiviso quanto esposto, con analisi e dati puntuali, ed ha fatto proprie le argomentazioni politiche poste dai rappresentanti e gli attivisti di Italia del Meridione. Ha inoltre ritenuto altrettanto encomiabili e degni di rilievo programmatico e amministrativo per la consiliatura 2023-2028, per la competenza e la coerenza espositiva, i seguenti ulteriori temi puntualmente rappresentati: visione strategica di Foggia come città che vuole rinascere con un maggior senso di comunità, sia comunale che in ambito provinciale, puntando ad invertire il trend demografico negativo, migliorare i servizi essenziali ai cittadini e la qualità della vita, e a promuovere lo sviluppo sia in forma endogena, valorizzando le proprie risorse umane e territoriali, che esogena, attraverso il miglior e più ampio utilizzo delle risorse pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili e da captare ulteriormente. Rafforzando prioritariamente la sicurezza, le procedure amministrative e le dotazioni infrastrutturali, puntuali e di reti (idriche, digitali, trasporti, logistiche, energetiche, ecc.) si potranno attirare di più investimenti privati per cogliere al meglio le opportunità rivenienti dalla Zona Economica Speciale; declinazioni programmatiche e progetti prioritari sui seguenti ambiti: sicurezza e ordine pubblico, lavoro, sviluppo economico e mobilità sostenibile, istruzione, cultura e senso di comunità, urbanistica e rigenerazione urbana, agricoltura, filiere e aree rurali, tutela ambiente, welfare e servizi essenziali, turismo e internazionalizzazione, valorizzazione personale, digitale e snellimento burocratico PA.

“Attraverso la condivisione di priorità politiche e una comune visione strategica si consolida oggi, con declinati ambiti d’interesse e attuabili interventi proposti da Italia del Meridione – afferma Maria Aida Episcopo – un rafforzato e allargato progetto politico volto alla ripresa e al riscatto soprattutto endogeno della nostra città”.

“Siamo grati alla candidata a sindaco di Foggia Maria Aida Episcopo di essere stata con noi oggi, di aver fatto proprio quanto da noi esposto e per aver accettato, con orgoglio e consapevolezza, anche da noi il sostegno per questa candidatura – affermano all’unisono i rappresentanti di Italia del Meridione IdM – ringraziamo, nel contempo, gli attivisti di IdM e i cittadini foggiani che ci hanno rappresentato la propria disponibilità in queste settimane a sostenerci e a candidarsi. Saranno sicuramente altrettanto importanti a sostegno della candidatura a sindaco di Foggia di Maria Aida Episcopo e per la vittoria di questa campagna elettorale della coalizione del campo, ancor più largo da oggi con IdM, formazione politica non ideologica ma pragmatica”.