“Vieste in Love”, una discoteca a cielo aperto per ballare sotto le stelle. Grandi ospiti Radio Deejay e M2O

Oggi, 8 settembre, in occasione della quinta giornata di appuntamenti della Vieste in Love 2023, il lungomare di Marina Piccola di Vieste si trasformerà in una dance floor con “Love Generation”, la maratona musicale con i migliori dj del Gargano. Dalle 18 fino a notte fonda gli ospiti speciali di One Two One Two di Radio Deejay e Radio M2O faranno ballare tutti, dai grandi ai piccoli.

Fino a domenica la capitale del turismo pugliese si lascerà travolgere da un fiume di cuori che arricchiranno le viuzze, i balconi, le vetrine, le scalinate e i luoghi simbolo della città, anche grazie al coinvolgimento dei residenti della città garganica, autentici protagonisti dell’evento.

La rassegna di eventi dedicata all’amore promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione, convinti che l’accoglienza turistica che sia punto di riferimento per il mercato internazionale e al tempo stesso attenta ai temi della sostenibilità e ad un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita del turista e di chi vive nelle città turistiche. Vieste in Love è un evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360.