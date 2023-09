Orta Nova invasa da ratti, cittadini esasperati segnalano degrado a commissari

Rifiuti e ratti. Lo scenario immortalato da alcuni cittadini di Orta Nova rappresenta uno scenario di profondo degrado. Sono decine i video che girano sui social negli ultimi giorni. Nell’ultimo, in via Sottotenente Risi, si vedono due roditori di grandi dimensioni arrampicarsi su un cancello a pochi metri da alcuni condomini. Sarebbero state inviate diverse segnalazioni al Comune, guidato dai commissario dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, con la richiesta di intervenire al più presto per scongiurare gravi problemi igienico-sanitari.

In giro per le vie della città sono ancora installate delle trappole, spesso inutilizzabili, ma il problema dei ratti si ripercuote inevitabilmente anche sulla raccolta dei rifiuti, che i cittadini lasciano durante la notte nei pressi dei portoni delle proprie abitazioni, per permettere la raccolta la mattina successiva.