Appello al cantante Lazza: “Dedica il concerto a Ilaria”. La giovane foggiana era grande fan dell’artista

Un appello per il cantante Lazza: “Dedica il concerto alla tua fan Ilaria”. In queste ore gli amici di Ilaria Mirasole, la giovane foggiana morta con il fidanzato Nicola Di Lorenzo in un incidente stradale, stanno portando avanti un’iniziativa per ricordare la ragazza.

“Il giorno 8 settembre ci sarà il concerto di Lazza (a Milano, ndr) a cui doveva partecipare Ilaria Mirasole – si legge nell’appello -. In accordo con la madre, abbiamo deciso di scrivergli tramite una mail, tramite storie o direct su instagram per far dedicare il concerto a lei. È importante che voi scriviate come oggetto della mail o come titolo del messaggio ‘Dedica a Ilaria’, in modo da far notare subito il nostro intento. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, per favore fate girare, cerchiamo di far arrivare questo messaggio a Lazza. Per Ilaria. La mail è [email protected]. Girate, girate, girate!”.