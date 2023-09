San Severo piange “Angelo Deo”. Il ricordo: “Era una delle promesse più grandi della musica napoletana”

Avrebbe compiuto proprio oggi 18 anni il giovane centauro Angelo Carideo, deceduto questa mattina al Riuniti di Foggia, a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro della sua città d’origine, San Severo. A quanto si apprende la vittima era in compagnia di un’altra persona quando, per cause ancora da accertare, i due si sono scontrati con un’auto. Per Carideo è atterrato l’elisoccorso nella zona di via Carli, per il trasporto d’urgenza al policlinico del capoluogo dauno: le sue condizioni erano apparse gravi sin da subito e, nonostante l’intervento dei medici, non ce l’ha fatta. Papà Leonardo e mamma Maria, fino all’ultimo hanno sperato che il loro primogenito ce la facesse. Il 18enne era noto nella città foggiana col nome d’arte di Angelo Deo per i suoi video e concerti neomelodici, l’ultimo avvenuto in occasione della festa di San Matteo, il 21 settembre scorso, quando ha aperto il concerto di Giuseppe Gaeta.

“Una notizia straziante. Un ragazzo d’oro cresciuto nei principi sani di una famiglia meravigliosa. Non trovo le parole per definire questo momento”. “Angelo Carideo, un mio pupillo, una delle promesse più grandi della musica napoletana, ora è un angelo, proprio come il suo nome”, ha scritto sui social l’autore Salvatore Principe. Tra i singoli incisi dal ragazzo “Voglio fa scegliere o core”, pubblicata ad ottobre scorso in featuring con Anthony, e “Nu zio carnale” del 2021.

Sconvolta la comunità di San Severo. “Ho conosciuto questo ragazzo in autobus meno di un mese fa e lo ricordo bene perché nello stesso mezzo era salito un ragazzo di colore che aveva il biglietto danneggiato e l’autista non voleva farlo salire e doveva necessariamente acquistare un altro biglietto – ha ricordato Gessica sui social -, ma il ragazzo in questione non aveva i soldi e allora lui con altri amici, ad un certo punto, hanno detto all’autista: ‘basta a fare polemiche, tieni i soldi e fai il biglietto al ragazzo’. Questo atteggiamento mi ha stupita molto e ho pensato tra me e me che spesso non abbiamo fiducia di questi ragazzi e che c’è ancora tanto buono nel mondo. Quindi cari genitori, sì, avete cresciuto un ragazzo responsabile e con dei valori. Vedendo la sua foto questa mattina, anche se non lo conoscevo, mi ha spezzato il cuore. Era un angelo sulla terra ed ora ha le ali”. (Agi)