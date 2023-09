A Vieste uno degli extravergini più buoni della Puglia. “La qualità si è alzata e si prevede un’ottima annata”

Vieste sempre più città dell’olio. Nelle campagne della città garganica si produce uno degli extravergini più buoni della Puglia che fino ad oggi sono stati celebrati e valorizzati nel corso della Settimana dell’Olio che ha visto la partecipazione di diversi produttori, non solo della zona. “L’evento ha avuto la finalità di promuovere la cultura dell’olio extra vergine di oliva sia attraverso attività divulgative rivolte al grande pubblico, sia attraverso attività di confronto e formative dirette agli operatori del settore, in modo che possano ampliare le proprie conoscenze in campo oleario e fare rete con altre realtà produttive”, ha sottolineato la direttrice organizzativa dell’evento Sabrina Pupillo. Sono tanti e prestigiosi gli ospiti arrivati a Vieste in questi giorni e provenienti da tutta Italia: assaggiatori di olio, produttori, chef, pizzaioli, panificatori, sommelier, che hanno guidato i partecipanti in un viaggio affascinante e avvincente nel mondo dell’oro verde, alla scoperta di saperi, gusti, curiosità, storie di eccellenza e innovazione.

“Il binomio turismo-agricoltura funziona, e a Vieste – ha aggiunto l’assessore Dario Carlino – sono arrivati in questa settimana tanti turisti che hanno scelto questo periodo per le vacanze. Da quando promuoviamo il nostro olio la qualità si è decisamente alzata con benefici per i consumatori e per gli stessi produttori”. “Si prevede un’ottima annata sul Gargano – spiega Ambrogio Caramia, olivicoltore della zona -. Grazie al caldo non ci sono stati attacchi della mosca olearia e pertanto ci aspettiamo un olio di grande qualità. La raccolta sarà anticipata. Il prezzo medio? 10 euro a litro”.