Lavorare nel Foggiano, si cercano 174 profili professionali. Operai, geometri, cassieri e molto altro ancora

Si segnalano 4 avvisi di selezione: due riservati agli iscritti al Collocamento mirato (disabili) e due avviamenti ex art.16 L.56/87 (requisito per partecipare: possesso del diploma di scuola media), rispettivamente per 14 unità lavorative presso ASL Foggia, 5 ausiliari presso gli Uffici Giudiziari di Foggia, 1 operatore esperto polivalente presso il Comune di Ischitella, 16 accompagnatori scuolabus presso il Comune di Foggia. Bandi, modulistica e scadenze sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia. Diverse sono le offerte registrate dalla rete dei servizi per l’impiego in Europa Eures.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.

