Si conclude “Le Vie del Mare”, maxi operazione della Polizia Locale di Foggia. Tante sanzioni e sequestri

Con il weekend appena trascorso, si è conclusa l’operazione denominata “Le Vie del Mare” della Polizia Locale di Foggia. Le pattuglie, durante tutti i fine settimana del mese di agosto 2023, hanno effettuato controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada sulle vie che dal capoluogo portano alle località balneari. Via Manfredonia, via San Severo e via del Mare sono state le strade dove gli operatori di Polizia Locale hanno effettuato posti di controllo durante i quali, oltre ai controlli, gli agenti hanno distribuito un vademecum dove sono riportati consigli utili ad una guida sicura.

Dall’efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante. In tutto sono stati impiegati 33 operatori del Nucleo Viabilisti della Polizia Locale coordinati sul posto da un ufficiale con l’impiego anche della Stazione Mobile e di due motociclisti. Sono stati fermati e controllati in tutto 213 veicoli e sanzionati il 38% pari a 81 verbali contestati per violazioni al CdS tra le quali: mancato uso della cintura di sicurezza; eccesso di velocità; mancato uso del casco protettivo per motocicli e ciclomotori; guida contromano; mancata copertura assicurativa; mancanza di revisione; guida senza documenti al seguito; mancanza di targa. In due circostanze, sono stati fermati e sanzionati altrettanti veicoli che percorrevano via Manfredonia in senso contrario di marcia e sequestrato un ciclomotore sprovvisto di assicurazione e di targa. In tutto, sono stati tre i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo perché sprovvisti della copertura assicurativa.