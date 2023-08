Concerti al tramonto a Monte Sant’Angelo. Applausi per la rassegna musicale del museo Tancredi

Con la coinvolgente e apprezzatissima esibizione della Unza Unza Band, il trio composta da Pierluigi Vannella, Guido Paolo Longo e Andrea Stuppiello, andata in scena sabato 26 agosto, cala il sipario sulla rassegna musicale “Concerti al Tramonto”, il cartellone estivo di concerti promossi dalle associazioni Pro Loco, Amici della Musica e il prezioso contributo del Comune di Monte Sant’Angelo, nella terrazza panoramica del Museo Etnografico Tancredi.

Cinque appuntamenti che da luglio ad agosto hanno guidato il pubblico in un viaggio esperienziale nel mondo della musica, raccontando di volta in volta, in modo nuovo e inedito, le innumerevoli sfaccettature dell’animo umano.

Un cammino che ha avuto come protagonisti la musica, le bellezze del Museo Etnografico Tancredi e le straordinarie performance degli artisti esibiti: l’eleganza e la raffinatezza del “Duo Folksongs” composto da Tiziana Portoghese e Francesco Palazzo; la spiritualità e la devozione dell’”Ensemble Calixtinus” di Giovannangelo de Gennaro e Nicola Nesta; la classe e l’esperienza del “Quartetto Accord’Ance”, formato da Giancarlo Di Giovanni, Simone Marini, Rocco Ronca, Loris Starinieri; l’energia ed il carisma dei “Sometimes Acoustic” di Cristina Bisceglia, Matteo Grieco, Antonio Riccardo, Roberto Russo, Matteo Fioretti; l’ironia e il brio della Unza Unza Band.

“L’idea di valorizzare uno dei luoghi più importanti della Città con la nostra tradizionale rassegna musicale, è stata da subito apprezzata dalla nostra associazione. Con la Pro Loco abbiamo realizzato un programma che è riuscito a legare generi musicali diversi e a tenere alto il livello e la qualità delle proposte, elementi che contraddistinguono le nostre rassegne” sono le parole di Tommaso di Padova, presidente e dell’associazione “Amici della Musica”.

“Musica e tradizione sono da sempre un connubio perfetto. Con questa rassegna abbiamo voluto omaggiare uno dei luoghi più suggestivi della Città, come lo è la terrazza panoramica del Museo Etnografico Tancredi, che affaccia nell’iconico Rione Junno, con dei concerti che, di volta in volta, riuscissero a raccontare in modo inedito le emozioni che questo splendido luogo suscita ai tanti visitatori” ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Monte Sant’Angelo Michelangelo d’Apolito, che prosegue: “ I tanti attestati di stima e apprezzamento da parte del pubblico, sempre numeroso in ogni appuntamento, ci rendono orgogliosi e ci spingono a continuare con passione l’importante lavoro di valorizzazione del Museo Tancredi che la nostra associazione porta avanti. Ringraziamo gli Amici della Musica per la preziosa collaborazione e il Comune di Monte Sant’Angelo per il sostegno”.