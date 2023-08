Foresta Umbra, il Green Note tra i 6 imperdibili festival jazz a livello nazionale scelti da Sky Arte

Cosa c’è di più bello che salutare l’estate a ritmo di musica? In giro per l’Italia stanno per svolgersi numerosi festival dedicati, in particolare, al jazz. Da Fiumicino a Spoleto, passando per Orbetello fino a Cittadella: ecco gli eventi da segnare sul calendario per assistere a decine di esibizioni dal vivo in suggestivi angoli del Paese.

LE SONORITÀ JAZZ NELLA FORESTA UMBRA

Nel cuore del Parco del Gargano nella Foresta Umbra prende forma, fino al 26 agosto, la terza edizione del Green Note – Gargano Jazz and Food. L’evento pugliese porta la musica jazz in mezzo al verde, promuovendo contemporaneamente anche un’altra eccellenza italiana: la dieta mediterranea. Tra jazz, cibo e natura, il festival offre al pubblico la possibilità di assistere alle esibizioni di appezzati musicisti, come Rita Marcotulli, da un punto di vista insolito e coinvolgente.

