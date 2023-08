Comunali Foggia, De Sabato: “I miei candidati saranno di rottura con il passato. Ripartiamo dalla cultura”

È partita la campagna elettorale del candidato sindaco civico Antonio De Sabato, ex consigliere comunale nelle fila della lista Senso Civico promossa dall’allora assessore regionale emilianista, Leo Di Gioia. Proprio quest’ultimo sembra accingersi a guidare da candidato primo cittadino il centrodestra di governo meloniano.

De Sabato, insieme ai suoi amici e collaboratori prossimi candidati nelle sue due liste civiche, il commerciante Alessio Lusuriello presidente dell’associazione Libertà Civile e lo storico dell’arte Vito De Filippis, ha cominciato con l’inaugurazione del Polis Corner, uno spazio culturale aperto alla città.

“Questa candidatura è il risultato di un lavoro di squadra avviato mesi fa con i Polis Lab, forti dei nostri valori, della nostra storia e della nostra idea di città. Vogliamo confrontarci coi cittadini sulle visioni di Foggia e il futuro che ci aspetta lo costruiamo noi tutti. Dal prossimo autunno Foggia si governerà stando in mezzo ai bisogni, alle idee, alle esperienze. Vogliamo più che una città: una città bella e innovativa”.

Secondo De Filippis e Lusuriello la candidatura di De Sabato al di fuori dei partiti era inevitabile per cambiare davvero le cose.

“I politici di Foggia non si vedono mai per le strade, in questi due anni sono stati assenti, passavano solo in Suv per andare nei luoghi di vacanza”, ha detto De Filippis.

Nelle due liste civiche quasi già pronte non troveranno spazio candidati usurati o riciclati. “Tutti saranno di rottura rispetto al passato”.

De Sabato ha preannunciato due date: il 31 agosto, quando ci sarà una festa di raccolta fondi, che “non è per mettere i manifesti” perché ha spiegato “a noi interessa raggiungere una somma per realizzare il Polis Foggia Fest, un festival controcorrente con pensieri divergenti”.

Nel corso del festival saranno proposti tre spettacoli di teatro civile: “Odio gli indifferenti” con Luigi De Magistris, la Stand up comedy di Adelmo Monachese e Uomo partita di Mimmo Padrone.

Previste anche le passeggiate di arte e di cultura per riscoprire l’anima di Federico II insieme allo stesso De Filippis e al prof Esposito e altre iniziative musicali per “fare spazio al riscatto attraverso musica e arte”.

“Non abbiamo finanziatori più o meno occulti che pagano o parlamentari che lasceranno i loro stipendi ma siamo indipendenti, quando diciamo che Foggia riparte dalla cultura dobbiamo poi vivere nella cultura la nostra città”.

Altra data: 4 settembre per la presentazione ufficiale della campagna. Ospite d’onore Luigi De Magistris. “È un uomo speciale che ha saputo fare a Napoli una rivoluzione, la sua è una esperienza non replicabile ma vogliamo fare sì che i sogni siano all’altezza delle nostre aspettative. Partiremo con i comizi di quartiere che terremo in ogni parte di Foggia insieme ai cittadini”.