Spacca la panchina con la sua Multipla. L’invito del parrucchiere Melissano: “Torna a sistemarla o dovrò denunciarti”

“Faccio presente alla Multipla bianca che ha danneggiato la panchina antistante la mia attività che conosco numero di targa e proprietà della stessa. Invito il proprietario a venire da me per trovare una soluzione al ripristino del patrimonio comunale entro e non oltre questo sabato”. Lo scrive Eddy Melissano, noto parrucchiere di Foggia, proprietario del salone di viale Colombo.

Da Melissano l’invito al proprietario della Multipla di risolvere il danno provocato nelle scorse ore entro il fine settimana: “Dopodiché – spiega – sarò costretto a denunciare l’accaduto ripreso dalle telecamere. Sono certo che tutto andrà a buon fine. D’altronde siamo abbastanza civili nel rispettare il luogo dove viviamo. Articolo 639 codice penale. Condividete al fine di trovare il malcapitato; sicuramente sarà stato un gesto involontario”.