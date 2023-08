Fondi riabilitazione termale, Tutolo chiede Consiglio regionale urgente

“Ho chiesto la convocazione urgente del Consiglio regionale perché, a causa di una macchina burocratica di una lentezza esasperante, rischiamo di non riuscire ad utilizzare il finanziamento per l’erogazione dei cicli di riabilitazione termale per cittadini con patologie invalidanti e disabili che sono stati privati già per due anni di seguito di un servizio importantissimo. È inaccettabile che il Consiglio regionale pugliese sia inattivo fino al prossimo 20 settembre, data fissata per il ritorno in Aula, mentre ci sono questioni che non possono aspettare e decisioni da prendere per il bene dei Pugliesi”.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo torna sulla vicenda del blocco dei 300mila euro destinati alla riabilitazione termale a causa del quale, lo scorso 10 agosto, aveva organizzato una personale protesta proprio davanti alla sede del Consiglio regionale. Protesta che fu interrotta dalla nota degli uffici preposti e poi da quella dell’assessore Palese che prendevano atto della situazione e informavano che il necessario provvedimento di Giunta sarebbe stato adottato entro il 20 settembre con ripartizione alle Asl sedi dei centri termali, la definizione del tipo delle prestazioni da erogare e le relative modalità di addebito delle stesse.

“Per non aver ancora provveduto a normare in materia, diversamente da quanto già fatto da altre regioni più virtuose – spiega Tutolo – c’è il grande rischio di non poter usufruire di nuovo di quelle somme, esattamente com’è accaduto nel 2021 e nel 2022. Bisogna sbrigarsi! Si tratta di un finanziamento specifico straordinario nazionale con quota destinata alla Regione Puglia, ma vincolata alla erogazione di prestazioni di riabilitazione termale agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale residenti nella nostra regione. Inoltre, parliamo di aziende termali, quindi di un’attività stagionale (in genere da aprile a novembre) e normare dopo la metà di settembre avrebbe indubbi riflessi negativi sull’attività imprenditoriale ed occupazionale delle stesse. Infine, si priverebbe per la terza annualità i cittadini pugliesi dei benefici derivanti dalle prestazioni termali riabilitative, senza alcuna motivazione, se non per un ritardo amministrativo. Quest’ultima questione mi fa arrabbiare oltremisura, perché non ci si riesce a mobilitare per le persone più fragili. È inconcepibile: i soldi ci sono ma le carte no. Come ho già detto: le patologie e i problemi dei cittadini non vanno in ferie, solo la Regione Puglia è in vacanza”.