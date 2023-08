Distrugge parchimetro a Cerignola, “bottino” da 127 euro: 32enne ai domiciliari

La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo di 32anni, colto nella flagranza del reato di furto aggravato. In particolare, nel pomeriggio di ieri, sulle piattaforme social, il personale in servizio presso il commissariato Polizia di Cerignola rinveniva due video accompagnati dalla frase: “Poco fa a Cerignola”, ritraenti un uomo che, con la propria autovettura, dapprima sradicava un parchimetro ubicato in una strada del centro cittadino per poi caricarlo nell’auto e portarlo via. Nell’effettuare le citate manovre, l’autovettura riportava evidenti abrasioni nella parte anteriore.

Gli operatori, con un apposito programma, riuscivano ad estrapolare la targa dell’autovettura e, dunque, si mettevano alla ricerca del proprietario della stessa. L’auto veniva rintracciata ed il parchimetro veniva ritrovato poco distante. Pertanto, i poliziotti si recavano presso l’abitazione dell’intestatario dell’auto che indossava ancora gli stessi pantaloncini e le stesse scarpe visualizzate nel video.



Gli accertamenti effettuati permettevano di acclarare che nel parchimetro, al momento del furto, vi erano 127 euro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione per rimanerci sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia.

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.