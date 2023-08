Fallucchi: “Io candidata sindaco di Foggia? Spero di no. Anche mio marito ha declinato l’invito”

“Io la candidata sindaco del centrodestra? No, spero di no”. Lo ha detto ai nostri microfoni la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi. “Sono stata eletta senatrice da appena dieci mesi, pertanto voglio continuare a fare il mio lavoro, ovvero seguire tutte le comunità del mio collegio che va dal Gargano ai Monti Dauni, fino alla Bat. La coalizione ha chiesto la candidatura anche a mio marito Fabio Porreca, ma anche lui ha declinato l’invito per motivi imprenditoriali. Non può svolgere assolutamente il ruolo di sindaco”.

A Foggia si vota tra poco più di 45 giorni. “Certo, lo so. Ci sono tante valide alternative, è solo questione di giorni e conoscerete il nome. Spetterà ai partiti con Fratelli d’Italia che deve dettare le regole in quanto partito di maggioranza e partito che governa la nazione. Quindi toccherà a noi scegliere il candidato, anche se abbiamo ottimi rapporti con il resto degli alleati”.

