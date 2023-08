Follia a Cerignola, con la sua auto abbatte la colonnina dei parcheggi. Arrestato

Sono diventate virali le immagini dell’uomo che, a Cerignola, ha prima sradicato e poi caricato nel bagagliaio dell’auto un parchimetro per recuperare l’incasso del giorno. Il furto è accaduto ieri, in via Levante.

Tutte le operazioni per portare a termine “l’impresa” sono state riprese dal telefonino di un residente. Sull’accaduto ha indagato la polizia, che nel giro di qualche ora ha arrestato l’uomo.

Cicolella: “Surreale”