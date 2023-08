Orbitale di Foggia ferma al palo. “Sembra non interessare più a nessuno ed è preda dei soliti ignoti”

“A che punto sono i lavori dell’Orbitale?”. Lo chiede Alessandro Stelluto, candidato al Consiglio comunale di Foggia nella lista “Angiola Sindaco”. Secondo Stellato “i cittadini foggiani hanno il diritto di conoscere lo stato dell’arte di un’opera che ha un valore complessivo di 30 circa milioni di euro. Da diverso tempo i lavori sono fermi per delle prescrizioni della Soprintendenza e per alcune varianti ai lavori a causa del rischio idraulico nella zona di via Napoli.

Ma il completamento dell’importante infrastruttura iniziata nel 2018 sembra non interessare più di tanto. Da notizie di stampa, inoltre, sembra che i soliti ignoti stiano depredando la strada, asportando i chiusini delle caditoie e le lampade già installate lungo un tratto dell’arteria”.

E aggiunge: “Eppure si tratta di una mini-tangenziale strategica per la viabilità cittadina, che unisce via Lucera a viale degli Aviatori, per giungere nei pressi dell’aeroporto ‘Gino Lisa’. Tale arteria andrebbe ad alleggerire il traffico veicolare sia sulle tre corsie che sulla circumvallazione, teatro, troppo spesso, di incidenti stradali, anche mortali.

Di grazia, i commissari prefettizi al Comune di Foggia, prima che concludano il loro lungo mandato, possono preoccuparsi dello stato dell’arte dei lavori e, quanto meno, di provvedere a mettere in sicurezza il cantiere?”