Siponto tra incendi e degrado, la rabbia dei gestori: “Siamo in balìa delle onde. Che depressione”

Il primo incendio la sera di giovedì nella pineta alle spalle del mare di Siponto, il secondo, che poteva causare danni ben più seri, a ridosso del lido Ultima Spiaggia. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile hanno scongiurato il peggio. Infatti le fiamme sulla duna hanno lambito i vicini ombrelloni del lido che già lo scorso anno a gennaio fu oggetto di un grave attentato incendiario. Oggi ha parlato Dario Melillo, operatore turistico e uno dei gestori dello stabilimento balneare.

“Una grande depressione. È vero che gli incendi si verificano ovunque, però oggi vedendo da vicino quello che è successo ieri a ridosso del nostro lido, provo davvero tanta amarezza. Sono piromani? Persone con in testa idee strane? Cosa vogliono non lo so. Una cosa è certa, senza l’intervento delle forze di polizia, oggi avremmo potuto avere un altro grave danno. La pineta, invece, non è curata è piena di erbacce secche e rifiuti di ogni genere, ed è inevitabile che possano verificarsi queste situazioni di pericolo”.

Infine l’ennesimo appello alle istituzioni. “La Regione dov’è? Qui è tutto in abbandono. Siponto è in balia delle onde. Gli amministratori dovrebbero fare fronte comune, invece…”.