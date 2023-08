Prima uscita pubblica di Tacconi dopo il lungo ricovero: a cena con famiglia e amici

Stefano Tacconi torna a riassaporare la quotidianità e la normalità di ogni giorno dopo l’ischemia cerebrale che lo ha colpito nell’aprile 2022. L’ex portiere, infatti, dopo i numerosi ricoveri e la riabilitazione che sta seguendo a San Giovanni Rotondo, ha ottenuto il via libera dei medici per godersi una serata lontano dall’ospedale di Padre Pio insieme alla famiglia e ad alcuni amici. A raccontarlo, sui social, è stato il titolare del locale in cui Tacconi si è recato: “Lo abbiamo visto sereno e felice“.

Sorpresa allo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo che ha aperto le porte a Tacconi e alla sua famiglia. L’ex portiere, alla prima uscita pubblica dopo il malore dello scorso anno, si è infatti presentato lì per godersi una serata in compagnia. E il titolare si è detto orgoglioso dell’ospite di eccezione che, abbracciato dagli affetti più cari, si è mostrato sorridente.

Sui social anche le foto della serata al termine della quale Tacconi è tornato al Padre Pio per proseguire il suo percorso riabilitativo. Immagini che fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan del 66enne che seguono fiduciosi gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’ex portiere.

