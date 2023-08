Foggia Estate, tanto teatro e un festival per i più piccoli nell’offerta culturale di fine agosto dei commissari

Non solo Tiromancino per la festa del Galluccio del 15 agosto, il Comune di Foggia, commissariato dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’agosto del 2021, ha comunicato il programma del Foggia Estate per la fine del mese in Villa Comunale.

C’è tanto teatro nell’offerta pubblica comunale.

Il 22 agosto c’è GABERSCIK – TEATRO CANZONE DI GABER de La Bottega dell’Attore, consigliato ad adulti e ragazzi che amano la musica d’autore dagli anni Settanta iil n poi. Un affascinante viaggio attraverso l’arte musicale e teatrale di Giorgio Gaber.

Mercoledi’ 23 agosto 2023 alle ore 21:00 concerto dei nuovi talenti che interpretano brani di diversi generi musicali accompagnati dalla band “Suoni del Sud”.

Giovedi’ 24 Agosto 2023 alle ore 19 Foggia Summer Kids Fest della Proloco, uno spettacolo rivolto ai più piccoli con esibizioni di magia, giocolieri, artisti di strada e personaggi animati della Disney. E’ prevista anche la realizzazione di percorsi ginnici praticabili da tutti. Domenica 27 agosto 2023 – ore 21:00 Rumbatà project TEMPUS, una proposta di brani della tradizione Latin Jazz oltre a brani del Son Cubano, Salsa Venezuelana, Cha Cha Cha e Merengue portati al successo da formazioni come i Buena Vista Social Club, Oscar de Leon, Dimension Latina, e tanti altri.

Il 28 agosto sarà IL MEDICO DEI PAZZI della COMPAGNIA PALCOSCENICO, l’esilarante commedia del repertorio del grande artista Edoardo Scarpetta, che sarà riadattata per l’occasione in un unico atto e nella contemporaneità dei linguaggi.

Infine mercoledì 30 Agosto 2023 alle ore 21 andrà in scena Una Notte Da Mito del Teatro Del Pollaio, una divertente commedia per le famiglie che prende spunto dai miti greci e altri capolavori dell’arte. Lo spettacolo è caratterizzato da creazioni in cartapesta e gommapiuma, quali burattini e pupazzi a grandezza naturale.