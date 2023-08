Carlantino senza un medico, sindaco: “Comunità abbandonata, come si può vivere così?”

Carlantino, poco più di 800 abitanti, punta estrema della provincia di Foggia al confine con il Molise, resta senza medico di base, scatenando le proteste dei cittadini e del sindaco Graziano Coscia da noi intervistato.

“Da ieri siamo senza medico e la cosa ha creato sconforto nella mia comunità che non è l’unica sui Monti Dauni a dover subire questo disservizio. La politica deve darmi immediatamente una risposta, i politici a tutti i livelli dovranno dirci se possiamo continuare a vivere in questi paesi oppure dobbiamo prendere atto che qui non si può stare più e andare a vivere altrove. Togliere un servizio essenziale come quello del medico di base ad una popolazione composta soprattutto da persone anziane, oggi è impensabile. Carlantino non può rinunciare ad un medico, basti pensare le notevoli difficoltà che abbiamo a raggiungere i primi presidi sanitari che sono Foggia, a più di un’ora di auto, e Campobasso. Nei prossimi giorni sentirò i miei concittadini, oltre che ad interfacciarmi con le autorità competenti. Non escludo azioni eclatanti”.