“Green Note”, sabato 12 agosto Tedeschi racconta l’incontro tra Bill Evans e Miles Davis

A causa delle avverse condizioni climatiche il concerto di apertura della terza edizione di “Green Note, Gargano jazz and food”, in programma per sabato 5 agosto con Gegè Telesforo è stato spostato a venerdì 1° settembre. L’apertura, quindi, sabato 12 agosto, è affidata a Corrado Tedeschi – con Pasquale Stafano al piano – nello scenario incantato della Foresta Umbra. Info e costi: + 39. 0884.594685

“Green Note – Gargano Jazz & Food”, il jazz club più magico di Puglia che, sotto il cielo d’estate, celebra e valorizza tre eccellenze tutelate dall’UNESCO come la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea è la rassegna ideata e coordinata dall’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro – e promossa con il Teatro Pubblico Pugliese, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, con il patrocinio dell’Ente Parco e dei Comuni di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Vieste – e valorizza da tre anni la musica, l’arte, il food, gli scenari naturalistici e il patrimonio materiale e immateriale del Gargano.

Sabato 12 agosto, in Foresta Umbra, spazio – per la prima volta in questa rassegna – al teatro. In scena, fra le faggete vetuste riconosciute come patrimonio mondiale dell’UNESCO, lo spettacolo “Note in Bianco e Nero” di Massimo Gagliani con Corrado Tedeschi e l’accompagnamento al pianoforte di Pasquale Stafano. A quarant’anni dalla morte di Bill Evans, Corrado Tedeschi presta la sua voce e il suo corpo al personaggio immaginato da Gagliani per raccontare l’incontro tra il grandissimo pianista e il geniale Miles Davis con uno sguardo originale e appassionante.

Il protagonista, un fotografo appassionato di musica, si trova quasi per caso nel 1959 negli studi della Columbia Records, mentre Davis insieme ad Evans, e a Coltrane, Adderly, Kelly, Chamber e Cobb, sta registrando l’album “Kind of blue”, che rivoluzionerà il modo di intendere il jazz. La sua capacità di guardare gli permette di raccontare con acutezza il rapporto tra i due grandissimi musicisti. Solo la musica, intesa proprio come l’atto del suonare, “qui e ora”, in uno scambio creativo, permette di abbassare le barriere e arrivare a una vera e propria comunicazione, senza differenze e compromessi. Tedeschi, volto noto del teatro e del televisione italiana, ripercorrerà quegli anni fondamentali, con il supporto di musiche e filmati che faranno ricordare un momento irripetibile a chi lo ha vissuto, e scoprirlo a chi non vi ha preso parte, ma ha curiosità di conoscerlo.

L’appuntamento con “Green Note”, come da tradizione, sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del nostro Gargano.

Il secondo appuntamento della rassegna comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Note in Bianco e Nero” con Corrado Tedeschi e Pasquale Stafano.

La terza edizione di “Green Note – Gargano jazz and food” proseguirà sabato 19 agosto con Rita Marcotulli al piano, sabato 26 con ResExtensa in “semi e radici”, danza con Luca Giannotti trio e la chiusura affidata al direttore artistico della rassegna, Gegè Telesforo e il suo nuovo progetto Big Mama Legacy, venerdì 1° settembre.

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039282 | [email protected].