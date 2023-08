Tavolo centrodestra: “A giorni il nome del candidato per Foggia. La nostra coalizione piace ai pugliesi”

“Il tavolo di centrodestra regionale e quello nazionale in pochissimi giorni arriveranno alla condivisione di un nome che guiderà il centrodestra a Foggia“. Lo ha annunciato il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega in Puglia, a margine del Tavolo del centrodestra riunito a Bari per scegliere i candidati sindaci a Foggia, Bari e Lecce. “Abbiamo trovato una sintesi generale sul metodo – ha aggiunto – quindi è difficile che possiamo uscire da questo binario. Ripartiamo dal comune di Foggia perché dobbiamo completare le liste. Su Lecce il metodo è quello dell’unione, stiamo lavorando su un programma condiviso”.

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salunte e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, spiega che “abbiamo condiviso un programma e fatto la perimetrazione della coalizione che è compatta, coesa e che si accinge a scegliere i candidati sindaci a Foggia, Bari e Lecce. C’è una esigenza forte che ci viene richiesta dal territorio che è quella della contaminazione da parte del civismo, un civismo reale. In seconda battuta lo coinvolgeremo. Siamo convinti che le sfide siano all’assoluta portata, negli ultimi due capoluoghi al voto, Barletta e Brindisi, il centrodestra ha vinto in maniera netta e chiara, a Brindisi abbiamo battuto Pd e M5s insieme. C’è forte consenso da parte dei pugliesi per il centrodestra”.

“L’esperienza di Brindisi insegna che il centrodestra unito può battere Pd e M5S e che utilizzando il metodo che stiamo utilizzando qui non solo si può vincere ma si può anche ben rappresentare gli elettori”. Lo ha detto Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia, a margine del tavolo del centrodestra. “La vittoria di Brindisi, inoltre, insegna anche che i partiti e i movimenti del centrodestra non sventoleranno candidati bandiera, non abbiamo necessità di fare strategie tra di noi, la nostra è una missione di responsabilità nei confronti degli elettori”. (Ansa)