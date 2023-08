Serie C, varati i calendari: ecco le avversarie di Foggia e Cerignola. Sorpresa nel girone B, c’è la Juve Next Gen

Varati i calendari di serie C, al via domenica 3 settembre. In attesa del sempre più probabile ripescaggio della Casertana, sono 58 le squadre suddivise in tre gironi. Novità in assoluto la collocazione della Juventus Next Gen nel girone B, quello dell’Italia centrale, dove giocherà anche il Pescara. Foggia e Cerignola nel solito girone C insieme a Avellino, Benevento, Brindisi, Casertana (?), Catania, Crotone, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, e Turris.

IL CALENDARIO

La Lega Pro ha diffuso i calendari relativi al girone C di Serie C. Si parte il 3 settembre, con la chiusura del torneo regolare in programma per il 28 aprile 2024. Di seguito il calendario completo: 1^ Giornata (and. 3 Set 2023-rit. 7 Gen 2024) Audace Cerignola-Acr Messina Avellino-Latina Catania-Crotone Giugliano-Sorrento Monterosi Tuscia-Juve Stabia Potenza-Brindisi Taranto-Foggia Turris-Benevento Virtus Francavilla-Picerno X-Monopoli 2^ Giornata (and. 10 Set 2023-rit. 14 Gen 2024) Acr Messina-X Benevento-Virtus Francavilla Brindisi-Catania Crotone-Turris Foggia-Giugliano Juve Stabia-Avellino Latina-Potenza Monopoli-Monterosi Tuscia Picerno-Taranto Sorrento-Audace Cerignola 3^ Giornata (and. 17 Set 2023-rit. 21 Gen 2024) Audace Cerignola-Brindisi Avellino-Foggia Catania-Picerno Giugliano-Juve Stabia Monterosi Tuscia-Latina Potenza-Monopoli Taranto-Acr Messina Turris-Sorrento Virtus Francavilla-Crotone X-Benevento 4^ Giornata (20 Set 2023-28 Gen 2024) Acr Messina-Turris Benevento-Taranto Brindisi-Monterosi Tuscia Crotone-Audace Cerignola Foggia-Virtus Francavilla Juve Stabia-Potenza Latina-X Monopoli-Catania Picerno-Giugliano Sorrento-Avellino 5^ Giornata (and. 24 Set 2023-rit. 4 Feb 2024) Audace Cerignola-Juve Stabia Avellino-Monopoli Brindisi-Benevento Catania-Foggia Crotone-Sorrento Giugliano-Latina Monterosi Tuscia-Taranto Potenza-X Turris-Picerno Virtus Francavilla-Acr Messina 6^ Giornata (and. 1 Ott 2023-rit. 11 Feb 2024) Acr Messina-Avellino Benevento-Crotone Foggia-Turris Juve Stabia-Monopoli Latina-Brindisi Picerno-Sorrento Potenza-Monterosi Tuscia Taranto-Audace Cerignola Virtus Francavilla-Giugliano X-Catania 7^ Giornata (and. 8 Ott 2023-rit. 14 Feb 2024) Audace Cerignola-Benevento Avellino-Potenza Brindisi-Juve Stabia Catania-Latina Crotone-Picerno Giugliano-Taranto Monopoli-Foggia Monterosi Tuscia-X Sorrento-Acr Messina Turris-Virtus Francavilla 8^ Giornata (and. 15 Ott 2023-rit. 18 Feb 2024) Acr Messina-Giugliano Benevento-Picerno Foggia-Brindisi Juve Stabia-Catania Latina-Monopoli Monterosi Tuscia-Audace Cerignola Potenza-Turris Taranto-Crotone Virtus Francavilla-Sorrento X-Avellino 9^ Giornata (and. 22 Ott 2023-rit. 25 Feb 2024) Audace Cerignola-Latina Avellino-Monterosi Tuscia Brindisi-X Catania-Taranto Crotone-FoggiaGiugliano-Potenza Monopoli-Virtus Francavilla Picerno-Acr Messina Sorrento-Benevento Turris-Juve Stabia 10^ Giornata (and. 25 Ott 2023-3 Mar 2024) Acr Messina-Brindisi Avellino-Audace Cerignola Foggia-Benevento Giugliano-Crotone Latina-Virtus Francavilla Monopoli-Picerno Monterosi Tuscia-Catania Potenza-Sorrento Taranto-Turris X-Juve Stabia 11^ Giornata (and. 29 Ott 2023-rit. 6 Mar 2024) Audace Cerignola-X Benevento-Potenza Brindisi-Monopoli Catania-Avellino Crotone-Acr Messina Juve Stabia-Latina Picerno-FoggiaSorrento-Monterosi Tuscia Turris-Giugliano Virtus Francavilla-Taranto 12^ Giornata (and. 5 Nov 2023-rit. 10 Mar 2024) Acr Messina-Benevento Avellino-Virtus Francavilla Foggia-Sorrento Giugliano-Brindisi Latina-Crotone Monopoli-Audace Cerignola Monterosi Tuscia-Picerno Potenza-Catania Taranto-Juve Stabia X-Turris 13^ Giornata (and. 12 Nov 2023-rit. 17 Mar 2024) Acr Messina-Latina Audace Cerignola-Catania Benevento-Giugliano Brindisi-Avellino Crotone-Monterosi Tuscia Juve Stabia-Foggia Picerno-Potenza Sorrento-Taranto Turris-Monopoli Virtus Francavilla-X 14^ Giornata (and. 19 Nov 2023-rit. 24 Mar 2024) Avellino-Giugliano Catania-Turris Foggia-Acr Messina Juve Stabia-Sorrento Latina-Picerno Monopoli-Benevento Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla Potenza-Audace Cerignola Taranto-Brindisi X-Crotone 15^ Giornata (and. 26 Nov 2023-rit. 30 Mar 2024) Acr Messina-Juve Stabia Benevento-Monterosi Tuscia Crotone-Potenza Foggia-Latina Giugliano-Catania Picerno-Avellino Sorrento-Monopoli Taranto-X Turris-Audace Cerignola Virtus Francavilla-Brindisi 16^ Giornata (and. 3 Dic 2023-rit. 7 Apr 2024) Audace Cerignola-Picerno Avellino-Turris Brindisi-Crotone Catania-Virtus Francavilla Juve Stabia-Benevento Latina-Sorrento Monopoli-Giugliano Monterosi Tuscia-Acr Messina Potenza-Taranto X-Foggia 17^ Giornata (and. 10 Dic 2023-rit. 14 Apr 2024) Acr Messina-Catania Benevento-Avellino Crotone-Juve Stabia Foggia-Potenza Giugliano-Monterosi Tuscia Picerno-X Sorrento-Brindisi Taranto-Monopoli Turris-Latina Virtus Francavilla-Audace Cerignola 18^ Giornata (and. 17 Dic 2023-rit. 21 Apr 2024) Audace Cerignola-Foggia Avellino-Taranto Brindisi-Picerno Catania-Sorrento Juve Stabia-Virtus Francavilla Latina-Benevento Monopoli-Crotone Monterosi Tuscia-Turris Potenza-Acr Messina X-Giugliano 19^ Giornata (and. 23 Dic 2023-rit. 28 Apr 2024) Acr Messina-Monopoli Benevento-Catania Crotone-Avellino Foggia-Monterosi Tuscia Giugliano-Audace Cerignola Picerno-Juve Stabia Sorrento-X Taranto-Latina Turris-Brindisi Virtus Francavilla-Potenza