Calendari di Serie C: derby di Capitanata sotto Natale, il ritorno ad aprile. Tutte le partite

Sorteggiati i calendari della serie C che anche quest’anno vedrà ai nastri di partenza due compagini daune: Cerignola e Foggia. Il via domenica 3 settembre, e per il Foggia subito un derby contro il Taranto allo Iacovone. Esordio casalingo per il Cerignola che dovrà vedersela con il Messina. Sette giorni più tardi il Foggia in casa contro il Giugliano e il Cerignola impegnato a Sorrento. Il derby di Capitanata tra Cerignola e Foggia si giocherà prima al Monterisi domenica 17 dicembre, il ritorno allo Zaccheria il 21 aprile 2024.