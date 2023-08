Gli isolani figli di un dio minore, Musumeci alle Tremiti promette aiuti: “Qui grandissime potenzialità”

È terminata la visita del ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, alle Isole Tremiti. “In Italia – ha detto – ci sono 31 Comuni ubicati sulle cosiddette ‘isole minori’ in condizioni e servizi anche ‘minori’ rispetto agli italiani che vivono sul continente. Per questo motivo sto effettuando un sopralluogo in ognuno di questi Comuni per rendermi conto delle difficoltà che gli isolani incontrano, per poi presentare una proposta di legge organica che possa far sentire meno isolati coloro che vivono sulle piccole isole italiane”.

Oggi su invito della senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi, il ministro ha trascorso sei ore fra l’Isola di San Domino e quella di San Nicola, dove ha avuto modo di incontrare l’amministrazione, ma anche gli operatori turistici delle Tremiti.

Il ministro Musumeci ha constatato personalmente la carenza dei servizi essenziali e ha puntato il dito contro la Regione Puglia. “A cominciare dall’assenza di qualsiasi scuola di ordine e grado, a quelli sanitari, che fanno davvero degli abitanti delle isole dei pugliesi di Serie B. Ma che sono anche la causa di un continuo spopolamento, d’inverno la popolazione non supera i 100 abitanti, perché molti genitori con bambini sono ‘costretti’ a trasferirsi in Puglia o in Molise per consentire ai propri bambini di andare a scuola. Ma anche le persone affette da malattia preferiscono lasciare le isole per vivere dove l’assistenza è maggiormente assicurata”.

E ancora: “A tutto questo si aggiunge la mancanza di una postazione di protezione civile e di vigili del fuoco, anche solo per i mesi estivi, così come di un porto degno di questo nome che consenta non solo lo sbarco e l’imbarco dei turisti, ma anche l’attracco di navi da diporto che potrebbe alimentare maggiormente il turismo sulle Tremiti”.

Infine sugli incendi che stanno funestando l’Italia, provincia di Foggia compresa: “Proprio stasera col governo inaspriremo le pene per gli incendiari e per i piromani”.

Molto fiduciosa la senatrice Fallucchi che ha voluto organizzare la visita del ministro: “Le Tremiti hanno una grandissima potenzialità turistiche, ma hanno bisogno di una grandissima attenzione, quella che sta ponendo il Governo Meloni e la visita del ministro Musumeci lo dimostra”.