Caso confermato di “Febbre del Nilo”, 40enne ricoverato al Riuniti di Foggia

Caso confermato di “West Nile virus” a Foggia, meglio nota come febbre del Nilo. Ad essere infettato è stato un uomo di 40 anni circa. Il paziente adesso è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia ed è seguito dal dottor Locaputo. Sul caso è stato avvisato anche il dottor Iannucci del dipartimento Asl FG per le indagini epidemiologiche e per i provvedimenti legati all’isolamento e al contenimento.

L’allerta era scattata qualche giorno fa a Barletta, per un focolaio di “West Nile virus” trasmesso dalle zanzare. La Regione Puglia aveva diramato una nota in cui comunicava di aver riscontrato la positività “in un pool di insetti” nel comune del Nord Barese. (fonte gazzetta del mezzogiorno)