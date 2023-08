Amiu Puglia, assunti 22 giovani foggiani: 19 operatori ecologici e 3 autisti. “Inizia nuovo percorso”

19 operatori ecologici e 3 autisti hanno firmato questa mattina un contratto a tempo determinato per tre mesi, 38 ore settimanali. A dare loro il benvenuto sono stati il presidente, Paolo Pate ed il direttore generale, Antonello Antonicelli.

“Per ventidue giovani foggiani oggi comincia un percorso professionale importante in una città che ha bisogno di un’iniezione di energia anche proveniente da risorse umane disposte ad identificarsi nella squadra di Amiu Puglia”.

Esprimendo soddisfazione a nome del Consiglio di Amministrazione, il presidente ha poi aggiunto: “Dovete essere orgogliosi di indossare la divisa di Amiu Puglia. È un’azienda che opera da 60 anni a Bari, da 10 a Foggia ed è fondamentale sentirsi ogni giorno, nell’espletamento del proprio lavoro, costruttori di un progetto per il bene della collettività”, ha dichiarato Paolo Pate.

Con l’arrivo dei 22 neo assunti, l’organico dell’unità operativa di Foggia di Amiu Puglia è costituito da 287 unità. Nel novembre 2022 la Società, attingendo dalle graduatorie stilate all’esito delle procedure di selezione pubblica, aveva assunto – in una prima fase a tempo determinato e dal 1° aprile scorso a tempo indeterminato – 25 operatori ecologici.

“La Società sta investendo in risorse umane per l’avvio di nuovi servizi nel pieno rispetto del cronoprogramma del Piano Industriale. Amiu ha assunto quasi 50 giovani in pochi mesi. Un dato che non ha precedenti negli ultimi dieci anni”, ha commentato il dg specificando che le nuove figure professionali saranno impegnate, sia per sopperire alle assenze per ferie estive del personale della sede di Foggia e sia nelle attività (comprese quelle accessorie di distribuzione delle attrezzature) di raccolta porta a porta delle utenze non domestiche “food” il cui avvio è previsto entro ottobre.

“Siamo convinti che svolgendo un’attività di raccolta mirata alle utenze non domestiche si percepirà un beneficio complessivo in città perché molte aziende, specie quelle food, per radicata consuetudine scaricano i rifiuti presso le postazioni di cassonetti. Contestualmente, la Società avvierà un nuovo servizio di decoro e spazzamento meccanizzato che dal 1° settembre prossimo interesserà tutto il territorio cittadino” ha affermato Antonello Antonicelli.

Ai neo assunti sono state inoltre illustrate le attività, che si stanno svolgendo in questi giorni, di mappatura delle postazioni dei cassonetti con allegate informazioni georiferite tramite un sistema informativo territoriale. Si tratta di dati informativi importanti per un’analisi ed un’organizzazione efficiente dei servizi, per la salvaguardia del patrimonio aziendale e per la definizione di un modello di servizi in conformità con le richieste di Arera.