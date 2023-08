Wild Fest Orsara, la grande notte dedicata alla musica techno. Ospiti due dj internazionali

Orsara respira aria internazionale in occasione della quinta edizione del Wild Fest 2023, primo e unico festival della musica elettronica in Capitanata che si svolge negli spazi antistanti il Palazzo di Torre Guevara.

L’evento è parte integrante del cartellone estivo del Comune di Orsara di Puglia ed organizzato dall’associazione Orsa Maggiore.

Ospite d’eccezione Hiroko Yamamura, tratti e origini orientali, donna dalle capacità musicali-artistiche e creative riconosciute in tutto il mondo, Hiroko Yamamura è una disc jockey e produttrice musicale statunitense. Le riviste di settore l’hanno nominata tra i 5 migliori di Chicago, ritenendola un’ambasciatrice internazionale della techno e della musica house della scena americana.

Direttore artistico del Wild Fest è il dj John Acquaviva, artista di origini orsaresi che vive e lavora in Canada, dove la sua famiglia si trasferì quando lui aveva appena 4 anni. La sua carriera artistica è cominciata alla fine degli anni Ottanta, periodo in cui esplode la musica elettronica. Nessun dj ha contribuito ai progressi tecnologici della musica innovativa così significativamente come John Acquaviva. All’alba degli anni 2000, creò e sostenne il Final Scratch, il primo strumento che consentiva la manipolazione di sorgenti audio digitali usando dischi in vinile e giradischi tradizionali.

A completare la pole position della notte elettronica, i dj foggiani Daniele Marasco e Riquè, giovani artisti che appartengono all’organizzazione Nice to mix you, una solida realtà della Capitanata.

In esclusiva l’intervista per l’Immediato per fare il punto sul Wild Fest con John che per una notte permette ad Orsara di respirare aria internazionale: un progetto che avrà sicuramente altre edizioni. Mentre con Hiroko ci siamo confrontati sul suo percorso musicale che dalle discoteche techno più famose del mondo l’ha portata proprio qui, sui Monti Dauni, ad Orsara, in occasione della quinta edizione del Wild Fest.