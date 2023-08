Quattro colpi di mercato per il Foggia, preso anche un portiere. “Sono felice, darò il massimo”

Quattro colpi di mercato in poche ore in casa Foggia. Il club ha ufficializzato il prestito dall’Empoli di Alessio Rossi fino al 30 giugno 2024.

Rossi, centrocampista nato a Cecina (LI) il 03 dicembre 2003, cresce nel settore giovanile dell’Empoli per poi fare il debutto nella scorsa stagione tra i professionisti vestendo la maglia del San Donato Tavarnelle in Serie C con la quale colleziona 28 presenze, 1 gol e 4 assist. Il neo-acquisto rossonero ha collezionato anche 9 presenze nella nazionale italiana U17.

Acquisito a titolo temporaneo Andrea Marino dalla S.S. Lazio. Marino, centrocampista nato il 23 aprile del 2001 a Ciriè (TO), cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino, nel giugno del 2018 passa alla Salernitana per poi approdare nelle file giovanili della Lazio proprietaria attuale del cartellino.

La squadra biancoceleste nella stagione 2021/22 lo gira in prestito al Piacenza in Lega Pro dove il giovane centrocampista colleziona 22 presenze per poi passare nella passata stagione sempre in Serie C alla Fidelis Andria, per lui 18 presenze e 1 gol. Il neo-acquisto rossonero vanta anche 20 presenze nella nazionale italiana U17.

Ma non è tutto: il Calcio Foggia 1920 ha preso dall’Inter, Jacopo Martini sempre a titolo temporaneo. Martini, centrocampista classe 2004 nato a Verona, cresce calcisticamente nelle giovanili del Chievo, facendo tutta la trafila nel club clivense per poi essere acquistato dall’Inter nell’estate del 2021, la società nerazzurra lo giro in prestito alla Spal, dove Martini vince il tricolore U18. Nella stagione appena trascorsa il centrocampista torna alla Primavera dell’Inter. Il neo-acquisto rossonero è nel giro della nazionale italiana minore, collezionando varie presenze tra U17 e U18.

Infine, il Foggia ha preso a titolo definitivo dalla Lucchese Tommaso Cucchietti (in foto) che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024.

Cucchietti, portiere nato a Torino il 24 gennaio 1998, cresce nelle giovanili dei granata per poi passare tra i professionisti maturando grande esperienza in Lega Pro, giocando in tutti e tre i gironi totalizzando 138 presenze. La prima esperienza a soli 19 anni con la Reggina nel girone C, dove trova sin da subito la titolarità, poi passa per una stagione nel girone A indossando la maglia dell’Alessandria e infine tre stagioni nel girone B con le maglie di Sudtirol, Gubbio e Lucchese.

“Il Foggia è una delle squadre più prestigiose del panorama calcistico italiano, e sono estremamente felice di farne parte. Darò il massimo per il club e per i nostri tifosi”, ha dichiarato Cucchietti dopo la firma del contratto.