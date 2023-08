Grande successo per la Notte Bianca di Peschici. Artisti di strada, spettacoli per bambini e dj set

Grande successo per la “Notte Bianca” di Peschici organizzata dal Comune e dalle Partite Iva del luogo lo scorso 2 agosto.

Un modo per vivere Peschici non solo dal punto di vista balneare per scoprire la cittadina in un’atmosfera unica e suggestiva.

Tante le esibizioni che hanno animato il romantico borgo garganico: dai balconi e portoni musicali con musicisti e cantanti che si sono esibiti sia a livello del suolo che a “altezza uomo”, creando un’atmosfera musicale coinvolgente. Non solo: ad intrattenere i turisti anche gli artisti di strada. Figuranti, mascotte, trampolieri, spettacoli di magia, varietà e giocoleria hanno animato le strade per intrattenere grandi e piccini. Per chi ama fare shopping la Notte Bianca è stata un’occasione per visitare i negozi del centro storico che sono rimasti aperti fino a tardi. I più piccoli sono stati i protagonisti grazie all’intrattenimento su misura con spettacoli di bolle di sapone e una coinvolgente baby dance in Piazza Pertini. Infine musica fino a notte fonda con i dj set all’esterno dei locali, per far ballare e divertire tutti gli amanti della notte.