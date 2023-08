Canta Napoli Band torna al Maschio Angioino, il 4 settembre in una delle più importanti location italiane

Non è estate senza un concerto all’aria aperta. Proprio per questo è un calendario estivo fitto di appuntamenti quello della Canta Napoli Band di Micky Sepalone e Angela Piaf che quest’anno festeggiano ben sedici anni di concerti per un totale di trecento spettacoli live.

“Abbiamo cominciato dalla passione per la musica e quell’entusiasmo non ci ha mai abbandonato – questo il commento del frontman Micky Sepalone – ogni anno infatti siamo presenti nelle maggiori piazze di Capitanata ma anche nelle regioni vicine come il Molise, l’Abruzzo, la Basilicata, il Lazio e inevitabilmente la Campania. Ci mettiamo da sempre amore e dedizione con un occhio di riguardo anche alle tematiche sociali per sensibilizzare il pubblico anche attraverso la musica. Oggi, questi numeri, sono i risultati di anni di impegno artistico”. Così i due vocalist continuano a coltivare il loro progetto musicale partito per gioco nel 2008 e che anche per l’estate 2023 allieterà le serate nelle piazze italiane.

IL CONCERTO | Canta Napoli Band porta sui palchi della Capitanata e non solo, uno spettacolo esplosivo, con alcune novità negli arrangiamenti e con la presenza di qualche new entry in scaletta come medley dedicato a Pino Daniele interpretato da Angela Piaf. Il pubblico potrà assistere ad un concerto moderno ma con arrangiamenti che Sepalone e Piaf, insieme ai loro musicisti, personalizzano continuamente, ogni anno in modo differente. La musica spazia dal pop, al blues, al funky, al country, al rock, al reggae. Ad essere interpretate canzoni che raccontano la storia di Napoli e d’Italia, che piacciono a grandi e piccini come gli intramontabili: Tu vuò fà l’americano, Guaglione, Malafemmena, Torero, Io te vurria vasà, Dicitencelle vuje, Caruso, Napul’è, O Sarracino, A Città e Pullecenella, O sole mio, Don Raffaè, Resta cu mme, Lazzarella, Pigliate na pastiglia, Tre numeri al lotto, L’hai voluto te, Tammurriata nera, Comme facette mammeta, Funiculì funiculà, Caravan petrol e tante altre ancora. Si canta il genio di Renato Carosone e si interpretano Antonio De Curtis, Enzo Gragnaniello, Sergio Bruni, Roberto Murolo e Mia Martini, Pino Daniele e Nino D’Angelo. Il tutto sempre con un tocco personalissimo con cui Angela Piaf impreziosisce lo spettacolo attraverso la sua vocalità e la sua eleganza, come nelle interpretazioni di Voce e notte, Napule, Tu sì na cosa grande e Caruso.

CANTA NAPOLI BAND | Nata nel 2012 come APS per la cultura, l’Associazione “Canta Napoli Band” aggrega un gruppo di soci uniti dalla passione per la musica ma anche dall’amicizia e dalla voglia di divertirsi e svagarsi insieme. La musica, quindi, diventa volano per trasmettere al grande pubblico messaggi di pace e amore. Non a caso, la band sin dal suo esordio, ha partecipato a diversi progetti a carattere sociale. Nello specifico la Canta Napoli Band è stata protagonista di eventi promossi all’interno del Carcere di Foggia e del Carcere di Lucera, grazie al Maestro Sergio Picucci e alle Direzioni delle rispettive Case Circondariali. Esperienze che non hanno fatto altro che arricchire il bagaglio di Micky e Angela che si prestano senza remore ad iniziative di rieducazione, di svago e di intrattenimento. Non mancheranno infatti altre iniziative benefiche nel prossimo futuro.

GLI ARTISTI | Gli artisti della Canta Napoli Band sono un mix di personalità artistiche che tra talento e presenza scenica sono in grado di incantare il pubblico. Micky Sepalone, foggiano, da sempre immerso in ambienti artistici, è il frontman della band. Micky è un mattatore che ama trascinare il pubblico, cantando tra la gente che coinvolge con la sua innata capacità di intrattenitore unita a quella tipica della musica napoletana. Con Angela Piaf, cantante dalla voce carismatica e vibrante, il sodalizio musicale perfetto in equilibrio tra una rispettiva esaltazione vocale. A comporre la band anche i musicisti Francesco Genovese, Luigi Pellicano, Sergio Picucci, Luciano Parisano, Giuseppe Fabrizio, Guido Paolo Longo, Emanuele Acucella. La qualità delle performance della Canta Napoli Band si ottiene anche grazie ai professionisti dello staff tecnico: Alberto Fiore, Emmanuel Venturini, Gianluca Moffa, Salvatore Ferrara. Tra le collaborazioni di gran pregio artistico per la Canta Napoli Band anche quella con Giovanni Imparato, percussionista e vocalist dell’Orchestra Italiana e special-guest con Nino D’Angelo. Artista poliedrico, percussionista, musicista, cantante, autodidatta, professionista dal 1980. Napoletano tra i maggiori esperti in Italia del patrimonio afrocubano, da quel mix partenopeo e cubano sincretizza la propria struttura di riferimento musicale, esistenziale, culturale e religiosa. Giovanni Imparato come session man ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e napoletana come Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana, Nino d’Angelo, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Mina, Ray Charles, Mystic Diversions, Giorgia, Sunlightsquare, Andrea Bocelli, Renato Carosone, Mia Martini, Edorardo Bennato, N.C.C.P. C. d’Angiò, Tosca, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Gigi Finizio. Giovanni Imparato insegna percussioni sin dal 1984 ed è ideatore del progetto Afrocubanìa, tra gli ultimi eventi da segnalare Tarenzi e Imparato a Summer Gigs Pro.

IL TOUR ESTIVO 2023 | Anche quest’anno il tour estivo abbraccia la Capitanata spingendosi fino alle regioni limitrofe, un complesso itinerante pronto a rallegrare le notti d’estate con il meglio della musica partenopea. Di seguito le prossime tappe da agosto a settembre:

06 AGO ASCOLI SATRIANO (FG)

07 AGO APRICENA (FG) RESTATE APRICENA

08 AGO SILVI MARINA (TE) EVENTO PRIVATO

09 AGO TERLIZZI (BA) FESTA MAGGIORE

10 AGO SAVIGNANO IRPINO (AV) SAVIGNANO VILLAGE

11 AGO TROIA (FG) CON GIOVANNI IMPARATO

12 AGO STURNO (AV) CON GIOVANNI IMPARATO

13 AGO BUONABITACOLO (SA) FESTA PATRONALE

14 AGO CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)

15 AGO STORNARA (FG) FESTA PATRONALE

16 AGO MAIORI (SA) FESTA PATRONALE

27 AGO VICOVARO (RM)

02 SET SAN GREGORIO MAGNO (SA)

04 SET NAPOLI (NA) MASCHIO ANGIOINO

10 SET BORGO SEGEZIA (FG)

12 SET BAGNOLI (NA) PORTA DEL PARCO

Tra gli appuntamenti speciali da non perdere quello previsto per il 4 settembre presso il Maschio Angioino Napoli e il 12 settembre a Porta del Parco Bagnoli. Gli eventi rientrano nell’ambito della rassegna “Estate a Napoli” promossa dal Comune di Napoli. È previsto il pagamento di un ticket d’ingresso al costo di € 10.

Per la data del 4 settembre i sostenitori della Canta Napoli Band avranno la possibilità di partire da Foggia con la band in Autobus GT. Non solo musica: si parte dal piazzale c/c Mongolfiera ore 14.30 con arrivo a Napoli ore 17.30 (sosta compresa) e passeggiata in Piazza Plebiscito e Via Toledo, ore 19.30 ingresso al Maschio Angioino, ore 20 inizio spettacolo e rientro a Foggia a mezzanotte circa.

In via di definizione i prossimi appuntamenti in vista dell’autunno, a partire da ottobre in poi fino a dicembre che per il terzo anno consecutivo vedrà la Canta Napoli Band impegnata con il progetto “Christmas” che ha già ottenuto un grande riscontro nelle due edizioni precedenti. Per restare sempre aggiornati su tutte le novità della Canta Napoli Band come i prossimi eventi e le prossime date del tour ci si può collegare al sito web ufficiale e alle pagine Facebook di riferimento.