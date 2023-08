In arrivo cinque nuovi tavoli radiologici telecomandati all’Asl di Foggia

La ASL Foggia implementa la dotazione strumentale di Radiodiagnostica con cinque nuovi tavoli radiologici telecomandati.

Si tratta di apparecchiature che utilizzano tecnologie innovative e di ultima generazione come il detettore dinamico per l’acquisizione delle immagini radiografiche e radioscopiche.

Due tavoli, acquistati con fondi PNRR, saranno installatinell’unità operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

Le altre tre attrezzature, finanziate con fondi FESR 2014/2020 e destinate ai servizi di Radiodiagnostica territoriale, saranno installate nei Poliambulatori di Monte Sant’Angelo, Torremaggiore e Accadia.

Il finanziamento complessivo per l’acquisto delle cinque apparecchiature è di 1.236.900 euro.

Conclusa la procedura di acquisto ad evidenza pubblica, sono già stati affidati i lavori di progettazione, ristrutturazione ed adeguamento dei locali che ospiteranno le nuove apparecchiature.

La consegna è prevista per il prossimo 30 ottobre, data in cui, terminati gli interventi e le operazioni di collaudo, le apparecchiature saranno pronte per l’utilizzo.

Anche i lavori di ristrutturazione sono finanziati con fondi FESR e P.N.R.R. per un totale di 214.000 euro.

Vantaggi per la comunità

Le nuove apparecchiature consentono:

• un’altissima qualità d’i mmagine ed evitano ripetizioni di esposizioni;

• una riduzione dei tempi di esecuzione dell’esame con l’immagine immediatamente disponibile;

• una notevole riduzione della dose Rx al paziente (fino al 35 -40 % in meno);

• l’esame della colonna vertebrale e degli arti inferiori sia in carico che in scarico e con software specifico per le misurazioni ortopediche;