La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sull’incidente avvenuto giovedì scorso a Canosa di Puglia, nel nord Barese, in cui sono morti Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, entrambi di 17 anni.

Nel registro degli indagati, come atto dovuto, è stato iscritto l’uomo di 44 anni originario di Barletta che era alla guida del furgone che si è scontrato con la moto in sella alla quale viaggiavano le vittime.

Il magistrato che coordina le indagini degli agenti della Polizia locale, Francesco Aiello, ha disposto l’autopsia e lunedì sarà conferito l’incarico al professore Antonio De Donno dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Gli accertamenti autoptici potrebbero essere svolti tra martedì e mercoledì. Successivamente le salme saranno consegnate alle famiglie. I funerali dei 17enni, che erano anche compagni di classe, si svolgeranno nel palazzetto dello sport di Canosa.