Street food con i migliori prodotti della provincia di Foggia. “Questo territorio è uno scrigno di sapori”

I formaggi fatti con il buon latte delle mucche di Ros che vivono in una stalla vista mare ai piedi del Gargano, la pasta di grano duro senatore Cappelli prodotta sui Monti Dauni, l’olio evo del Tavoliere, i pomodori coltivati nelle campagne foggiane, la birra artigianale di Pietramontecorvino, il vino e tante altre eccellenze dell’agroalimentare made in Capitanata, hanno fatto da cornice al primo appuntamento con la festa del cibo di strada di Campagna Amica. L’iniziativa organizzata da Coldiretti Foggia per promuovere lo street food contadino e i prodotti della campagna a chilometro zero.

Teatro della festa, il piazzale antistante via Lenotti dove il 16 settembre verrà inaugurata la nuova sede del Mercato contadino di Foggia. “La Capitanata con le sue numerosissime golosità gastronomiche – spiegano da Coldiretti – può vantare una tradizione millenaria come dimostrano le diverse specialità locali apprezzate dagli amanti dello street food”. “Abbiamo deciso di portare la campagna in città – aggiunge Ilenia Diana, responsabile di Campagna Amica -, il nostro obiettivo è quello di avvicinare il produttore al consumatore”. “Foggia – ha rimarcato il direttore Marino Pilati – è la vera capitale dell’agroalimentare del sud Italia e i cittadini lo devono sapere. Ecco perchè lavoriamo affinchè il consumatore si avvicini sempre più al produttore per sapere cosa mangia. La provincia di Foggia è uno scrigno di sapori, va tutelata e promossa”.