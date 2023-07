Risultato senza precedenti dell’Università di Foggia. Il Ministero assegna oltre 55 milioni di euro

Il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica (MUR) ha comunicato l’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2023 che rappresenta la maggior fonte di sostentamento per gli Atenei nell’ambito del sistema universitario nazionale. All’Università di Foggia sono stati assegnati € 55.683.371,00, un importante risultato che migliora il dato dello scorso anno già molto soddisfacente di 49.828.294,00 euro, registrando un incremento di + € 5.855.077,00 pari al +11,75%.

Un risultato senza precedenti per l’Ateneo di Foggia che si posiziona al 2° posto nel panorama nazionale tra le Università più virtuose, l’unica insieme all’Università di Ferrara ad aver superato l’incremento limite di salvaguardia fissato dal MUR dell’8%.

Entrando nel dettaglio delle voci del FFO 2023, merita una particolare attenzione l’assegnazione della cd. Quota Base (30.884.863,00 euro) che evidenzia un incremento di +2.551.786,00 euro con + 9% rispetto al FFO 2022. Un dato influenzato dall’ottimo risultato in termini di studenti regolari ai fini del costo standard che vedono l’Università di Foggia al 4° posto tra gli Atenei Italiani.

Il capitolo relativo alla Quota Premiale (VQR + Politiche di reclutamento + Autonomia Responsabile) ha fatto registrare uno stanziamento pari a 17.435.462,00 euro con +1.769.462,00 euro di incremento rispetto al 2022 (+ 11%).

Molto soddisfatto il rettore, Lorenzo Lo Muzio che ha commentato: “È un risultato che, a inizio mandato, non posso che guardare con grande soddisfazione perchè conferma la qualità delle scelte politiche, strategiche e gestionali condotte dall’Ateneo. Esprimo, pertanto, il mio personale apprezzamento per l’operato del mio predecessore, Pierpaolo Limone e del direttore generale, Teresa Romei. Allo stesso modo, tuttavia, non posso non esprimere, in questa occasione, la mia personale gratitudine a tutti i membri della Comunità accademica che hanno contribuito con il loro lavoro al raggiungimento di questo importante risultato che conferma l’eccellenza dell’Università di Foggia nell’ambito del sistema universitario. Non possiamo, infatti, dimenticare, che al di là della visione strategica e delle decisioni di natura gestionale e politico istituzionale della governance, ci sono le persone che con impegno, dedizione e spirito di appartenenza consentono il raggiungimento di obiettivi così significativi. Il contributo di ciascuno di loro sia che si tratti di docenti, personale amministrativo o studenti, ha reso possibile il raggiungimento di questo successo. L’assegnazione ministeriale dei fondi di finanziamento ordinario, la più importante fonte di finanziamento per noi, ci proietta verso nuovi orizzonti, nuovi traguardi da raggiungere, opportunità da cogliere, progetti ambiziosi da realizzare nell’ambito della didattica, della ricerca, dell’innovazione, delle attività di terza missione. Questo ulteriore riconoscimento ci consente di lavorare serenamente per la crescita e lo sviluppo della nostra Università. Sono numerose le sfide che ci attendono nel prossimo futuro, per affrontarle saranno fondamentali gli investimenti, anche e soprattutto in termini strutturali e di risorse umane, che metteremo in campo sulla base di una visione strategica chiara e partecipata“.