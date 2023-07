A Foggia il meglio dello street food contadino della Capitanata. Appuntamento in via Lenotti

La bella stagione, dal mare alle città, fa moltiplicare le occasioni per assaggiare il cibo di strada che viene acquistato da più di un pugliese su due, ma è molto gradito anche dai turisti. L’appuntamento con la festa del cibo di strada di Campagna Amica è a Foggia, domani 28 luglio 2023, con inizio alle ore 18,30 in Via Lenotti 61, dove ci sarà il meglio dello street food contadino della Capitanata.

Si tratta di un fenomeno storicamente presente in Puglia – dice la Coldiretti regionale – che sta vivendo una nuova stagione di successo anche grazie alle nuove tecnologie, perché concilia la praticità con il costo contenuto.

Il fenomeno del cibo di strada ha radici molto antiche che risalgono al tempo dei Romani, dove gran parte della popolazione era spesso solita gustare i pasti in piedi e velocemente in locali aperti in prossimità della strada.

Per questo la Capitanata con le sue numerosissime golosità gastronomiche – conclude Coldiretti Puglia – può vantare una tradizione millenaria come dimostrano le diverse specialità locali apprezzate dagli amanti dello street food.